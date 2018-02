Dekriminalizácia marihuany rozdelila koalíciu na dva tábory: Pre jednu stranu je to uzavretá téma!

Dekriminalizácia marihuany by pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebola problémom. Odmieta však legalizovať tvrdé drogy. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Reagoval na návrh z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorý hovoril o čiastočnej dekriminalizácii drog. Vláda o ňom nerokovala, lebo koaliční partneri s navrhnutým znením nesúhlasili. Do Národnej rady SR sa však dostane aj tak. Identický návrh podal totiž do parlamentu nezaradený poslanec Martin Poliačik. "Pokiaľ by to bolo iba o legalizácii alebo zmiernení postihu za používanie mäkkých drog ako je marihuana, poďme sa o tom rozprávať. Súhlasím, že pokiaľ ide o marihuanu, asi nie je správne kriminalizovať mladého človeka. Ak by sme sa bavili iba o marihuane a preniesli to z trestnoprávnej do priestupkovej zodpovednosti, ja s tým budem súhlasiť, ale nikdy nebudem súhlasiť s tvrdými drogami," uviedol.

Pripomenul, že vďaka Žitňanskej návrhu mohlo byť beztrestné používanie heroínu, kokaínu. "Kto kázal pani ministerke predložiť návrh zákona, kde má byť beztrestné užívanie heroínu a kokaínu? S tým nikdy nebudem súhlasiť. Žiadny kokaín, žiadny heroín, žiadny pervitín," zopakoval Fico.

Téma legalizácie drog je ale uzavretá pre celú Slovenskú národnú stranu (SNS). Koaličná strana to vyhlásila v sobotňajšej tlačovej správe. Podľa jej predsedu Andreja Danka sú klamstvom tvrdenia, že na Slovensku sú v súčasnosti zatváraní mladiství ľudia do väzenia za jednu cigaretu marihuany. SNS podľa tlačovej správy "absolútne" nesúhlasí s akýmkoľvek zákonom, ktorý bude legalizovať drogy, zľahčovať prístup k ich získaniu, či legitimizovať distribúciu a ich užívanie.