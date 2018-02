Mladá učiteľka valcuje internet jedinou fotkou: Keď ju uvidíte v tých šatách, pochopíte

Deti ju zbožňujú! Pozrite sa, čo dovolila svojim žiakom.

Stala sa hitom internetu. Haley Curfman z USA zverejnila na Facebooku pred pár dňami fotku, na ktorej má oblečené na prvý pohľad obyčajné šaty.

V skutočnosti však išlo o školský projekt. Haley totiž svojim žiakom dovolila, aby jej čisto biele šaty pomaľovali. "Je to už druhý rok, čo som do školy priniesla biele šaty. Moji žiaci ich pretvorili na umelecké dielo svojimi maľbami. Toto je jedna z mojich najobľúbenejších vecí, ktoré robím v mojej triede!" napísala na Facebooku, pričom priznala, že nejde o jej nápad. Inšpirovala sa ním na internete pred pár rokmi, no túto myšlienku si zamilovala. "Myslím si, že každá učiteľka by mala tento projekt robiť, zostane jej krásna spomienka na triedu," dodala.

Nadšenie s ňou zdieľalo aj tisícky ľudí, ktorým sa tento nápad veľmi páčil. Tak sa z týchto neobyčajných šiat stal virál, ktorý šírilo ďalej 280-tisíc ľudí.