Hrôzostrašný záber: Na Tibora v aute sa rútila obrovská ľadová kryha, to najhoršie ho čakalo, keď zastal kamión!

Ďalší hororový zážitok z cesty! Len nedávno sme napísali o Martinovi, ktorý doplatil na kamionistovu lenivosť, už sa nám ozval do redakcie ďalší podobný nešťastník!

Neočistené kamióny od snehu a ľadu žerú nervy mnohým vodičom na cestách. Vyhýbanie sa ľadovým kryhám, letiacim z nákladiakov, sa pomaly stane novým zimným športom. Prednedávnom sme zverejnili video Martina, ktorému kus ľadu z kamióna zničil tabuľku s EČV.

Do redakcie sa nám ozval Tibor, jeho auto po rovnakej skúsenosti dopadlo oveľa horšie. "Ľad spôsobil odhadovanú škodu 4000 eur po obhliadke v poisťovni. Zničené svetlá, zlomená predná kapota, zničené 2 chladiče, nárazník, čelné sklo, poškodená motorová časť," opísal čitateľ.

To všetko mu spôsobila ľadová kryha, stále však hovoril leno cene odhadovanej poisťovňou. Po tom, čo auto uvidí servisák, sa možno cena opráv navýši. "Bolo jedno šťastie, že nám ten ľad netrafil čelné sklo. Na diaľnici pri 130 km/h by boli následky fatálne," zhodnotil Tibor.

To najhoršie ho však čakalo až keď kamión zastal. Kamionista si totiž podľa slov Tibora nechcel priznať vinu! Čitateľa zachránila predná kamera, z ktorej záznam poslúžil ako dôkaz. "Keby som nemal kameru v aute, tak šofér kamióna by mi neuveril, že sa niečo také stalo, tvrdil mi, že sme si to spôsobili sami," doplnil Tibor, ktorý bol nútený zavolať políciu. Kamionista si tak po prezretí videa za prítomnosti polície vinu priznal.