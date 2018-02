Panika v bratislavskom obchodnom centre: Obchody a garáže zaliala voda! Autentické VIDEO

Zákazníci známeho obchodného centra na ľavom brehu Dunaja museli vo štvrtok večer predčasne ukončiť svoje nákupy. Dôvodom boli nečakané komplikácie s prasknutým potrubím.

Voda zaliala obchody na dvoch poschodiach a v garážach. "Počuli sme prasknutie a z plafónu sa začala valiť voda. Museli sme to nahlásiť, všetky veci sme dávali do skladu. Kompletne v celej predajni je voda aj v sklade. Najskôr sme ju stierali metlou, potom sme sa evakuovali," povedali Novému Času zamestnanci z jednej zo zasiahnutých predajní.

Podľa ďalšieho svedka problémy nastali tesne po 20. hodine. "Zrazu začalo tiecť z plafónu na chodbe. Tieklo to aj k nášmu obchodu, ale vodu sme odstránili. Tieklo to z 0 na mínus 1 a aj do garáží," opísal krušné chvíle v Eurovea zamestnanec z obchodu s kávou.