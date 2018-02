Barbora Švidraňová chystá po pôrode bleskový návrat do práce: Nemá ma kto živiť

Je na všetko sama?! Herečka a speváčka Barbora Švidraňová (29) už čoskoro porodí svoje prvé dieťa, ktoré čaká s talianskym priateľom Francescom Mendoliom.

Napriek tomu, že dvojica sa na príchod potomka teší, ani jeden z nich momentálne neplánuje usporiadanie ich vzťahu nijako meniť. Barbora totiž žije bez svojho partnera a ten sa zatiaľ sťahovať na Slovensko nechce. Ako Švidraňová sama priznáva, po návrate z pôrodnice ju doma žiadne bohaté kráľovstvo nečaká. Aj preto sa chce slobodná mamička čo najskôr vrátiť do práce, aby si poradila s financiami, ktoré pri bábätku rozhodne potrebuje.

Švidraňová sa už v máji stane mamičkou svojho prvého dieťaťa, ktorého otcom je taliansky bubeník Francesco Mendolia. Bude si pritom musieť zvyknúť na to, že veľkej pomoci sa jej zo strany muzikanta zrejme nedostane. Francesco je totiž často na cestách a práve to má byť kameňom úrazu, prečo dvojica spoločné bývanie zatiaľ nerieši. „Z Francescovho pracovného hľadiska to nie je, bohužiaľ, reálne, aby trávil väčšinu času na Slovensku. A z môjho hľadiska je momentálne lepšie, keď záver tehotenstva a pôrod absolvujem tu, v blízkosti rodiny. Potom sa uvidí,“ povedala pre portál najmama.sk Švidraňová s tým, že veci berie s nadhľadom. „Niekedy je lepšie neplánovať. My sme muzikanti, umelci, veční kočovníci. Máme úplne iný život ako väčšina ľudí. Nedá sa to porovnávať a myslím, že to nepochopí nikto, kto nie je v aspoň trochu podobnej situácii,“ pridala ryšavka. Nový Čas sa s otázkami obrátil cez sociálnu sieť aj na Mendoliu, no ten na ne do uzávierky nereagoval.

Od bábätka na pódiá

Barbora sa čoskoro zaradí do radov slobodných mamičiek a o svojho prvorodeného potomka sa bude musieť postarať aj finančne. Preto sa plánuje vrátiť do práce hneď, ako to bude možné. „Na pódium sa určite plánujem vrátiť čo najskôr. Nemôžem si dovoliť byť tri roky na materskej, pretože ma nemá kto živiť, bohužiaľ,“ šokuje Švidraňová, ktorá tak pravdepodobne bude odkázaná len na vlastné úsilie. „Chcem si bábätko užiť čo najviac a čo najdlhšie ako sa bude dať, ale musím začať pracovať skôr ako ostatné mamičky, o ktoré sa môže doma postarať manžel. Mne to však vôbec nevadí, som akčná emancipovaná žena,“ prezradila speváčka, ktorá však priznala, že s prácou nezačne zhurta. Postupne bude prijímať ponuky na koncerty. Prácu v divadle zatiaľ odloží na vedľajšiu koľaj.