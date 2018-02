Kedysi dávala stredná škola len vedomosti, dnes ponúka aj skúsenosti

Každoročne sa žiaci končiaci základnú školu rozhodujú, na ktorej strednej škole pokračovať. Dnes už stredné školy neponúkajú, tak ako tomu bolo v minulosti, len teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Vďaka systému duálneho vzdelávania trávia polovicu času na praxi, na ktorej sa naučia všetko potrebné pre svoje budúce povolanie.

Deviataci musia odovzdať prihlášky na strednú školu do 10. apríla 2018. Tí z nich, ktorí by chceli využiť výhody duálneho vzdelávania musia doložiť aj potvrdenie od svojho budúceho zamestnávateľa. V školskom roku 2018/2019 ponúka duálne vzdelávanie aj spoločnosť Kaufland, a to v spolupráci so strednými školami v 9 mestách na Slovensku. Ich žiakom v odbore pracovník marketingu či obchodný pracovník poskytne platenú prax. Okrem toho im spoločnosť ponúka aj iné finančné, či nefinančné benefity a garanciu pracovného miesta po skončení školy.

V súčasnosti sa na prácu v Kauflande pripravuje 30 študentov. „Na budúci rok plánujeme ich počet zvýšiť,“ uviedla Lucia Langová, vedúca oddelenia firemnej komunikácie spoločnosti Kaufland. Z celkového počtu 65 prevádzok je 21 certifikovaných na poskytovanie duálneho vzdelávania.

Svojim budúcim študentom Kaufland ponúka:

● praktické vyučovanie pod vedením certifikovaných inštruktorov

● zárobok vo výške 2,76 € za každú odpracovanú hodinu

● podnikové štipendium od výšky 50 € na mesiac v 1. ročníku, ktoré sa každý rok zvyšuje

● príspevok na ubytovanie na internáte a dopravu do miesta vzdelávania

● príspevok na stravu a bezplatné pracovné oblečenie

Okrem toho majú žiaci možnosť zúčastňovať sa na firemných vzdelávacích a rozvojových aktivitách, či vo vyšších ročníkoch absolvovať prax v zahraničí. Po skončení štúdia vo všetkých študijných, resp. učebných odboroch im Kaufland garantuje pracovné miesta, na ktoré sa zaúčali.

Kaufland má spoluprácu s týmito strednými odbornými školami (SOŠ):

● SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave

● SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom

● SOŠ potravinárskou v Nitre

● SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne

● SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

● SOŠ obchodu a služieb v Žiline

● SOŠ J. Bocatia v Košiciach

● SOŠ obchodu a služieb v Prešove

● SOŠ v Poprade

Čo považujú za najväčšie výhody duálneho štúdia učitelia?

„Posilnenie praktického vyučovania formou navýšenia počtu hodín, odbornosť zodpovedajúca požiadavkám budúceho zamestnávateľa, no najväčším pozitívom je to, že títo študenti neskončia na úrade práce v evidencii nezamestnaných, ale majú garantované pracovné miesto,“ hovorí Tatiana Mokosová, riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Ako dodáva, plusom sú spokojní, motivovaní študenti, ktorým sa výrazne zlepšila dochádzka a záleží im na výsledkoch, takže sa snažia opraviť si známky. „Sme radi, že hneď od začiatku štúdia si budujú vzťah so svojim budúcim zamestnávateľom a osvojujú firemnú kultúru.“

A čo si o tomto spôsobe výučby myslia samotní študenti?

Nikola: „O tejto možnosti som sa dozvedela od kamarátky a pre duálne štúdium som sa rozhodla hlavne kvôli platenej praxi, ale aj skúsenostiam. Veľmi príjemne ma prekvapili ľudia v Kauflande na praxi a v budúcnosti by som chcela skúsiť dostať sa na vysokú školu alebo zostať v Kauflande.“

Lukáš: „O duálnom štúdiu som sa dozvedel od rodiny a presvedčila ma možnosť striedania praxe s teóriou v škole. Plat bol pozitívnym prekvapením.“

Barborka a Viktória sa o duálnom štúdiu dozvedeli z letákov a na internete: „Najviac sa nám páči prepojenie vyučovania s praxou, oveľa radšej by sme viac praxovali než sedeli v školských laviciach.“

Zaujala ťa táto forma štúdia?

Stačí urobiť nasledovné kroky:

1. Na http://zamestnavatel.kaufland.sk zistiť, s ktorými strednými školami spolupracujeme a vybrať si odbor pre štúdium.

2. Zaslať do Kauflandu žiadosť o duálne vzdelávanie spolu s kópiami posledných dvoch vysvedčení, dohodnúť si pohovor a získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní.

3. K prihláške na strednú školu priložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní z Kauflandu.

4. Najneskôr do 31. augusta podpísať učebnú zmluvu a od septembra nastúpiť do duálnej triedy.

Informovanosť o duálnom štúdiu je stále nízka

S vedúcou oddelenia Rozvoja zamestnancov Kaufland, Henrietou Hunčíkovou, hovoríme o duálnom vzdelávaní, ktorého je hlavnou koordinátorkou.

Do tohto systému ste vstupovali s nejakými očakávaniami. Ako sa na ne pozeráte s odstupom času?

Vďaka tomu, že sa snažíme čo najcielenejšie informovať o duálnom štúdiu, a to pomocou aktívneho poskytovania informácií na rôznych podujatiach a na základných školách, tak sa nám darí napĺňať naše predstavy. Hoci v niektorých regiónoch to ide pomalšie než sme očakávali. Myslím si, že medzi hlavné dôvody patrí to, že v danom regióne duálne vzdelávanie nie je buď zavedené alebo zriaďovateľ škôl v danej oblasti výrazne podporuje iné zameranie, ako napríklad technické odbory, a nie obchod.

Zlepšila sa vďaka duálnemu vzdelávaniu aspoň čiastočne situácia ohľadne nedostatku odbornej pracovnej sily?

Zatiaľ sme len na začiatku - v druhom ročníku, preto je zatiaľ ťažké situáciu hodnotiť. Našim cieľom však je neustále rozširovať počet certifikovaných filiálok, aby študenti mohli vykonávať praktické vyučovanie čo najbližšie k svojmu bydlisku. Medzi žiakmi som si nedávno robila aj malý prieskum spokojnosti a bolo úžasné čítať ich úprimné a priame vyjadrenia. Napríklad na otázku “Čo ťa zatiaľ pozitívne prekvapilo?“ odpovedal Daniel z Prešova, že: „Kaufland triedi odpad a dokáže na ňom aj zarábať“. Michala zo Zvolena milo prekvapili „naši skvelí inštruktori“. Pre ujasnenie, inštruktori sú naši zamestnanci vyškolení práve na to, aby viedli výučbu žiaka na praktickom vyučovaní. Musím povedať, že naši študenti sú veľmi šikovní a niektorí z nich tvrdia, že sa im u nás na praktickom vyučovaní páči viac ako v škole.

Ako hodnotíte záujem študentov o túto formu štúdia?

Informovanosť žiakov je síce stále nízka, no nájdu sa aj takí, ktorí vedia ako táto forma štúdia prebieha. Vo väčšine prípadov im však treba celý proces vysvetliť. Úspechom však je, že záujem žiakov o duálne štúdium každoročne stúpa. Veríme, že je to aj vďaka nášmu proaktívnemu prístupu. Celkovo sa nám v poslednom roku prihlásilo do programu 41 žiakov, z nich sme vybrali a prijali 24. Na celom Slovensku máme momentálne 30 žiakov a na ďalší školský rok plánujeme ich počet zdvojnásobiť.

Študenti uvádzajú ako silnú motiváciu finančné ohodnotenie. Aké benefity Vašim študentom poskytujete?

Naši študenti veľmi oceňujú napríklad to, že im kompletne preplácame cestovné náklady, ubytovanie na školskom internáte a platíme im aj za každú odpracovanú hodinu. Okrem toho, žiaci majú možnosť zúčastňovať sa na firemných vzdelávacích a rozvojových aktivitách, či vo vyšších ročníkoch absolvovať aj prax v zahraničí. Ďalším veľkým benefitom je to, že im po skončení štúdia garantujeme pracovné miesta. Vďaka tomuto, ale aj ďalším benefitom je tento systém vzdelávania dostupný pre všetkých bez ohľadu na ich sociálny status.