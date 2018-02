Fialková všetko odčinila: Vďaka skvelému výkonu sme vybojovali krásne piate miesto

Zlatými medailami sa na ZOH v Pjongčangu ovenčila štafeta biatlonistiek Bieloruska.

Na 4x6 km trati Bielorusky v zložení Nadežda Skardinová, Iryna Kriuková, Dzinara Alimbekavová a Darja Domračevová zdolali Švédky o 10,7 sekundy a tretie Francúzky o 17,6. Slovenské biatlonistky Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková dobehli na 5. mieste (+38,4).

V areáli Alpensia ženy zavŕšili svoj olympijský program tímovou súťažou. Na štart sa postavilo 18 štafiet, s číslom 17 štvorica Sloveniek. Pred štyrmi rokmi sa zo zlata radovali Ukrajinky a kvarteto SR na tieto preteky, keď zaostalo o celý okruh a do cieľa nedobelo, nemalo dobré spomienky. Vlaňajšie MS dopadli podstatne lepšie s 8. miestom. V prognózach sa najčastejšie v súvislosti s kandidátkami na zlato objavovali svetové šampiónky Nemky, túto sezónu v seriáli Svetového pohára jasne najlepšie. Okrem nich zvíťazili raz už len Francúzky. Slovenským biatlonistkám sa nedarilo, ani raz neskončili v najlepšej desiatke, no v areáli Alpensia chceli do nej preniknúť a naplniť minimálny cieľ.

V pretekoch miešaných štafiet, ktoré boli na programe dva dni predtým, Slovensko pochovalo nádeje už na prvom úseku, kde štartovala P. Fialková. Rovnaký úsek jej patril aj v ženských štafetách s jasnou úlohou nestratiť kontakt s najlepšími a trojnásobnú medailistku v Pjongčangu Kuzminovú poslať vpred na poprednej priečke.

P. Fialková (strelecká bilancia 0+1, 0+0) s jedným dobíjaním v úvodnej streľbe veľa nestratila a v hustom snežení, s vetrom a mrazom -3 sa veľmi rýchlo prepracovala vpred, 'stojku' zvládla perfektne a zaradila sa na 4. priečku. Z favoritiek zlyhala Nemka Preussová s trestným okruhom a hneď jej naskočilo minútové manko.

Do druhého úseku P. Fialková so 6. najrýchlejším bežeckým časom poslala Kuzminovú (0+1, 1+3) na 3. priečke, 18,8 sekundy za prvým Talianskom, 12. boli Nemky (+1:00,6). Po 'ležke' už Kuzminová viedla 15,3 sekundy pred Nórkou Eckhoffovou, Talianka Wiererová až dvakrát musela krúžiť na trestnom okruhu a prepadla sa na 13. miesto. Streľba stojmo však bola obrovská lotéria, vietor sa zdvihol, bežecky najrýchlejšia Kuzminová sa snažila trpezlivo počkať, kým v nárazoch utíchne, no pri veľmi dlhom mierení až za 1:45,7 min musela ísť raz na trestný okruh. Z prvého miesta klesla na ôsme (+20,8), no napriek tomu veľa nestratila aj preto, že konkurencia sa tiež veľmi natrápila.

Na tretí úsek Poliaková (0+1, 0+1) vybehla tretia, 16,1 s za vedúcimi Fínkami a 14,2 za Taliankami, riešiť zložitú situáciu museli neustále sa trápiace Nemky na 12. mieste (+1:34,8). Na strelnici vznikol veterný rébus, s ktorým si s jedným dobíjaním výborne poradila Poliaková spolu s Taliankou Gontierovou a ocitli sa na vedúcom poste. Po slabšom behu a opatrnej 'stojke' s jedným dobíjaním Poliaková opäť poskočila na 3. priečku (+14,0), na medzičase sa prvých šesť tiesnilo v rozpätí 30 sekúnd, pri odovzdávke s 1. Poľskom, 2. Francúzsko (+8,3), 3. Talianskom (+12,7), 4. Bieloruskom (+17,1)) a 5. Slovenskom (+19,0).

Záverečný úsek priniesol dramatické predstavenie. I. Fialková (0+0, 0+2) si počínala strelecky suverénne, Bielorusky posunula po 'ležke' Domračevová na 1. miesto, po 'stojke' na ňom aj zostala s tesným náskokom 6,4 s pred Bescondovou a 10,9 pred Öbergovou. I. Fialková dobíjala dvakrát na štvrtý terč a patrilo jej piate miesto (+23,3). Vo finiši vládla Domračevová, ktorá si olympijskú zbierku medailí navýšila v kariére na 4-0-1 a Bielorusko sa tak radovalo z premiérového zlata v štafetách. Veľký výkon sprevádzal I. Fialkovú s konečným piatym miestom pre Slovensko.

Štafety žien na 4x6 km: 1. Bielorusko (Nadežda Skardinová, Iryna Kriuková, Dzinara Alimbekavová, Darja Domračevová) 1:12:03,4 (0 tr. okr.+9 dobíj.), 2. Švédsko (Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová) +10,7 (0+12), 3. Francúzsko (Anais Chevalierová, Marie Dorin Habertová, Justine Braisazová, Anais Bescondová) +17,6 (0+14), 4. Nórsko +29,7 (3+12), 5. SLOVENSKO (Paulína FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Terézia POLIAKOVÁ, Ivona FIALKOVÁ) +38,4 (1+9), 6. Švajčiarsko +43,5 (0+16), 7. Poľsko +43,6 (1+14), 8. Nemecko +53,9 (3+11), 9. Taliansko +1:04,1 (4+13), 10. Kanada +1:33,4 (1+11)