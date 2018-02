Fialková posiela domov srdcervúci odkaz: Som hrdá na to, že som Slovenka!

Paulína Fialková začínala ženskú štafetu, v ktorej sa jej oproti tej zmiešanej darilo.

Aj keď musela sympatická Slovenka na ležke dobíjať, všetky terče trafila. Na stojke aj počas nepríjemného vetru odstrieľala čisto. Odkaz pre Slovákov je naozaj srdcervúci.Stojku som strieľala pomaly, snažila som sa ísť na istotu. Vietor je fakt silný. V takomto počasí sa strieľať naozaj nedá," povedala v rozhovore pre RTVS a dodala."Ja by som chcela ešte niečo povedať. Myslím si, že tak ako som zlyhala pred dvoma dňami, to isté sa môže stať každému. Mňa mrzí, že sa to stalo práve na olympiáde.dodala.