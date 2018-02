Pekarík je po zranení späť: Bude kapitánom proti Bayernu?

Slovenský futbalista Peter Pekarík sa po menších problémoch v bedrovej oblasti vrátil späť do tréningového procesu Herthy Berlín. Svojmu klubu tak bude k dispozícii v sobotňajšom dueli nemeckej Bundesligy proti majstrovskému Bayernu Mníchov.

"V poslednom ligovom zápase s Mainzom to bol náš najhorší výkon za posledné roky. Teraz nás čaká Bayern, ktorý je veľmi silný, no šanca existuje proti každému súperovi. Do Mníchova ideme zabojovať o body," citoval reprezentačného obrancu portál berliner-kurier.de.

Berlínčanom bude s najväčšou pravdepodobnosťou v sobotu chýbať kapitán Vedad Ibiševič. Reprezentant Bosny a Hercegoviny má zlomený nos a tak by mohol nastúpiť s kapitánskou páskou práve 31-ročný Slovák. "Je to na trénerovom rozhodnutí, no bola by to pre mňa opäť veľká pocta doviesť svoj tím na ihrisko ako kapitán," vyhlásil odchovanec MŠK Žilina, ktorý pôsobí vo svojom súčasnom klube od roku 2012, keď do mužstva z nemeckého hlavného mesta prišiel z konkurenčného VfL Wolfsburg.

Hertha je po 23 bundesligových zápasoch so ziskom 30 bodov na 11. mieste v tabuľke. Bayern je s 59 bodmi neohrozeným lídrom, na druhú Borussiu Dortmund má náskok 19 bodov.