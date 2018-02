Spokojný Lobotka po podpise novej zmluvy: Ak ho Vigo predá, poriadne sa nabalí!

Prihodili! Futbalová Celta Vigo robí maximum, aby neprišla za lacný peniaz o Stanislava Lobotku (23).

Galícijský klub rýchlo pochopil, že má v mladom slovenskom reprezentantovi klenot, po ktorom naťahujú ruky bohaté špičkové kluby. Aj preto s ním predĺžil kontrakt do leta 2023, zvýšil mu plat i výstupnú klauzulu z 35 na 50 miliónov eur.

„Nová zmluva pre jeden z objavov sezóny, hráča súčasnosti a budúcnosti, je výbornou správou pre Celtu,“ priznal momentálne 11. tím španielskej La Ligy. Počas zimného prestupového obdobia čelil vážnemu záujmu i ponuke milánskeho Interu. „Talianom sme povedali, že sa nebudeme baviť o sume nižšej, ako je výstupná klauzula,“ zdôraznil športový riaditeľ Celty Felipe Miňambres.

Rovnaká zásada platí aj po tom, čo Vigo poistku za Slováka takticky zdvihlo. Potenciálny zamestnávateľ Lobotku si v prípade jeho kúpy musí nachystať minimálne 50 miliónov eur. To je v priebehu pol roka 10-násobne viac peňazí než pri jeho prestupe z dánskeho Nordsjaellandu do Celty. „Naším spoločným cieľom je dostať sa do Európskej ligy. A v budúcej sezóne? Uvidíme,“ dodal tajnostkársky slovenský reprezentant.

Vývoj Lobotkovej ceny

2015 - Trenčín - Nordsjaelland 600 000 €

2017 - Nordsjaelland - Vigo 5 miliónov €

2018 - Výstupná klauzula Vigo 50 mil. €