Slovensko je v Taliansku témou číslo jeden: Zamestnanci sa boja, že im Slováci vezmú prácu!

Firma Embraco plánuje z úsporných dôvodov svoju továreň na kompresory do chladničiek premiestniť na Slovensko.

Osud až 500 tamojších zamestnancov je tak vo veľkej neistote, ostro protestujú v Bruseli, aby tomu zabránili. Tvrdia dokonca, že u nás firme poskytujeme nepovolenú štátnu pomoc. Pribudnú u nás pracovné miesta? Nový Čas zisťoval reakcie priamo u nášho najväčšieho zamestnávateľa na Spiši.

V talianskom závode prevládajú obavy z prepúšťania. „V januári tohto roka Embraco oznámilo svoj zámer ukončiť výrobu v závode Riva Presso Chieri a ponechať si v Taliansku obchodnú prevádzku. Toto rozhodnutie je motivované faktom, že v priemyselnej výrobe kompresorov vládne tvrdá konkurencia a taliansky závod dlhodobo nevykazoval priaznivé eko­nomické ukazovatele. A to napriek tomu, že do závodu smerovali značné investície a snahy o reštrukturalizáciu. Embraco si je plne vedomé zodpovednosti za svojich zamestnancov. Spolupracuje s ich zástupcami, úradmi a miest­nymi inštitúciami, aby pomohlo nájsť riešenia pre dotknutých ľudí,“ uviedli v stanovisku pre Nový Čas z vedenia fabriky v Spišskej Novej Vsi.

O záchranu 500 pracovných miest v Taliansku sa snaží aj ich minister priemyslu, ktorý sa v Bruseli snažil presvedčiť eurokomisára pre konkurencieschopnosť, že Slovensko dokonca poskytuje firme na Spiši nepovolenú štátnu pomoc. A to by mal byť podľa Talianov dôvod na zakázanie presunu.

Na situáciu zareagovalo aj naše ministerstvo hospodárstva. „Oficiálne nemám informáciu, že by ohlásili tento presun, pretože je to normálny podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí na Slovensku už veľmi dlho. Ide o klasický konkurenčný boj, ktorý prebieha medzi krajinami EÚ a je o podnikateľskom prostredí,“ uviedol šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD). Pripustil, že spoločnosť Embraco v minulosti dostala pomoc. „Ale to bolo dávno predtým, ako sa rozhodovala o tom, či presunie, alebo nepresunie výrobu. Nemám však pocit, že už padlo rozhodnutie o tom, že výrobu do SR presunie,“ dodal s tým, že všetky investičné stimuly z minulosti pre Embraco vie obhájiť.