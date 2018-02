Zvieratá už nebudú vecou: Novela zákona si posvieti aj na prefíkaných špekulantov

Konečne! Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat.

Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda, mala by platiť od septembra 2018. Novelou rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.

Zviera bude po novom definované ako živý tvor, cítiaca bytosť. „Povinnou evidenciou a čipovaním psov budeme bojovať proti množiteľom. Verím, že poslanci budú taktiež vnímať nevyhnutnosť prijatia tohto zákona,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka bez ohľadu na vek šteňaťa.

Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať. „Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom,“ vysvetlila Matečná. Majitelia, ktorí nebudú mať psov zaregistrovaných, budú môcť dostať pokutu do 800 €, v prípade právnických osôb do 3 500 €.

Novela má klepnúť po prstoch aj špekulantom. Tých majú odhaliť DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa majú obmedziť špekulácie nelegálnych množiteľov. Novela zákona mení aj prístup k cirkusovým zvieratám. „Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ spresnila ministerka.

