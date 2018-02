Slováci si jarné prázdniny musia užívať na etapy už desiatky rokov: Plánuje rezort školstva zmenu?

Niektorí Slováci si od tohto týždňa užívajú jarné prázdniny. Tie sú rozdelené do viacerých termínov podľa krajov, v ktorých žiaci základnej či strednej školy žijú.

Ich dátum stanovuje ministerstvo školstva pod vedením Martiny Lubyovej (51). Dodnes pritom využívajú nariadenie z 80. rokov minulého storočia, podľa ktorého sa jarné prázdniny musia deliť z dôvodu dopravnej situácie či nedostatku ubytovacích kapacít. Rodičia aj odborníci to však spochybňujú a začínajú sa objavovať hlasy, že prázdniny treba spojiť do jedného týždňa.

Rezort školstva priznáva, že využívajú na etapové jarné prázdniny nariadenie spred 40 rokov. „Dôvodom bola zložitá dopravná situácia počas prázdnin, nedostatok ubytovacích kapacít v rekreačných zariadeniach a z ekonomického hľadiska i snaha rozložiť tlak na čerpanie dovoleniek v závodoch,“ uvádza ministerstvo s tým, že poradie krajov sa každý rok obmieňa.

Napriek tomu niektorí rodičia tvrdia, že by pre ich ratolesti bolo jednoduchšie stanoviť jednotný termín pre všetky kraje. „Veľmi by som také niečo uvítala,“ hovorí Ľubica Dilongová, ktorej prekáža, že Bratislavský kraj ich má ako posledný. „Problém je to pre tých, ktorí chcú stráviť prázdniny s rodinou z iného kraja,“ pridáva sa Henrieta Eibnerová z Rapoviec.

Ekonóm Radovan Ďurana tvrdí, že turistické zariadenia nie sú stavané na to, aby prišlo na dovolenku v jednom týždni toľké množstvo ľudí. „V neposlednom rade by to znamenalo tlak na rast cien. Prevádzkovatelia by pri vysokom dopyte mohli účtovať počas jedného týždňa vyššie ceny,“ uvádza Ďurana. Martin Reguli z Nadácie F. A. Hayeka však dodáva, že argument celozávodných dovoleniek je scestný. „Veľké firmy sú sústredené v jednom kraji, čiže aj tak majú voľno v jednom termíne,“ tvrdí odborník.

Prevádzkovateľ zjazdoviek Tatry Mountain Resorts sa zatiaľ podobným nápadom nezaoberal. „Záujem o naše služby je všeobecne veľký a aj pri rozdelení prázdnin na tri termíny sa stane, že v strediskách je veľký nápor ľudí,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Fabianová. Nápadom zjednotiť prázdniny nie je nadšený ani rezort školstva. „Ministerstvo ne- eviduje požiadavky na jeho zmenu. Uvedený systém sa nám v praxi osvedčil, o prípadných zmenách preto v tejto chvíli neuvažujeme,“ uzavreli.

Prijali by ste jarné prázdniny v jednom termíne?

Ľubica Dilongová so synom Martinom (8), Bratislava - ÁNO



Otvoriť galériu Ľubica Dilongová so synom Martinom (8). Zdroj: anc

Veľmi by som také niečo uvítala, pretože ako Bratislavčania veľakrát riešime to, že máme prázdniny poslední, potom už je roztopený sneh a na Donovaloch a kdekoľvek na Slovensku je s tým problém. Je síce pravda, že na druhej strane, keď sú všetci naraz na prázdninách, je väčší nápor na lyžiarske strediská, ale myslím si, že tých možností je tak veľa, že by sa to dalo zladiť.

Henrieta Eibnerová (45) s dcérkou Karolínkou (10), Rapovce - MOŽNO



Mne neprekáža že nie sú jarné prázdniny naraz vo všetkých krajoch. Aspoň nie sú preplnené v rovnakom čase ubytovacie a rekreačné zariadenia. Problém je to hlavne pre tých, ktorí chcú stráviť prázdniny s priateľmi či rodinou z iného kraja.

Marcel Jančovič (42) s dcérkami Natálkou (9) a Simonkou (6), Lučenec - NIE



Podľa môjho názoru je to lepšie, keď nemajú všetky kraje naraz, lebo v lyžiarskych strediskách by nezvládali kapacitne také množstvo ľudí.

Števo (42) s deťmi Miškou (10) a Luckou (8), Staškov - NIE



Viete si predstaviť, čo by sa tu dialo, keby sa prázdniny spojili. Niekedy dávno sa to rozdelilo práve kvôli tomu, aby si všetci mohli užiť zimné radosti. Na stretanie sa rodiny je dosť iných príležitostí.

Elena Dančová (35) so synom Maťkom (7), Lučenec - ÁNO



Som za to, aby mali všetky deti na Slovensku jarné prázdniny v rovnakom termíne. Moja sestra žije s deťmi v Senci a teraz nemôžeme tráviť voľné dni spolu, pretože my už máme prázdniny a oni nie.

Dátumy jarných prázdnin 2018

17. 2. - 25. 2. - Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. 2. - 4. 3. - Košický kraj, Prešovský kraj

3. 3. - 11. 3. - Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj