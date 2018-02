Francúzsky herec Gérard Depardieu sa lúči: Veľké sťahovanie!

Francúzsky herec Gérard Depardieu (69) uviedol, že sa plánuje presťahovať do Alžírska. V rozhovore s denníkom La Provence sa tiež snažil mierniť svoj sporný výrok z polovice mesiaca o správaní Alžírčanov žijúcich v Marseille.

Herec má od roku 2012 kvôli nižším daniam trvalé bydlisko v Belgicku a má tiež ruské občianstvo. Depardieu nedávno v jednom interview povedal, že Alžírčania žijúci v Marseille by sa v Alžírsku nemohli správať tak, ako sa správajú v tomto juhofrancúzskom meste.

"V Alžírsku neuvidíte Alžírčana, ako sa chová zle, pretože starší a úcta ich rýchlo privedú k rozumu," uviedol Depardieu. Denníku La Provence potom ale povedal, že jeho slová boli "zrejme zle pochopené".

Svojím výrokom mienil to, že Alžírčania z Marseille by sa vo svojej vlasti "neodvážili povedať ani štvrtinu toho", čo vo Francúzsku. "Úcta sa stráca," usúdil slávny herec. "Ja sa do Alžírska čoskoro odsťahujem, rovnako ako napríklad (bývalý futbalista) Éric Cantona, ktorý býva v Oran (Wahráne). Ja som si vybral Alžír," povedal Depardieu. Alžírsko je podľa neho nádherná krajina.