Jasmina Tatyová pred ostatnými finalistkami Miss vytŕča: Čo o nej prezradili ostatné súťažiace

Vyvrcholenie Miss Slovensko 2018 je ešte ďaleko, no jedna zo súťažiacich poriadne vytŕča už teraz. Jasmina Tatyová (18) má otca z afrického Konga a ako špičková tanečnica účinkovala v šou programoch Markízy či vo videoklipoch známych spevákov.

Napriek tomu odmieta, že by pred ostatnými finalistkami mala nejakú výhodu.

O účasti na súťaži krásy ste snívali dlhé roky?

Keď som bola menšia, vždy som pozerala americké missky, Miss World, obdivovala som tie krásne dievčatá, no vždy som sa čudovala, ako môže súťažiť krása. Veď každý je krásny nejako inak, takže mi to pripadalo zvláštne. No po čase som pochopila, že to celé nie je iba o vonkajšej kráse. Ale aby som odpovedala na vašu otázku, na miss ma prihlásil priateľ.

Priateľ?

Áno, všetci sa tomu čudujú.

A vie o tom, že táto súťaž vôbec nepraje vzťahom?

Je to akčný typ. (smiech)

Hoci galavečer súťaže je ešte ďaleko, už teraz sa svojím pôvodom akoby vyčleňujete z finálovej dvanástky, pútate zvýšenú pozornosť...

Myslím, že každá z nás je úplne iná.

Ja sa na to ako na výhodu či nevýhodu nepozerám. Skrátka, som iná, ale neznamená to, že preto vyhrám.

Za svoj exotický pôvod vďačíte otcovi, ktorý pochádza z Konga. Ako sa dostal na Slovensko?

Jeho mama sa venovala politike a aj kvôli situácii, ktorá tam vtedy bola, ho chcela poslať študovať do zahraničia. A vybrala si Slovensko.

Prečo nie USA?

Alebo Francúzsko. (smiech) Nepátrala som, prečo to tak pred tými rokmi bolo. Ale spýtam sa.

Potom to už bol klasický príbeh o tom, ako sa tu zamiloval a zostal?

Áno. Mamina hovorí, že sa to stalo na diskotéke, tatino, že to bolo na vysokej škole.

Vy ste už v otcovom rodisku niekedy boli?

Nie, nebola, ale veľmi ma to láka. Určite tam je už väčší pokoj. Ani otec sa tam nikdy nevrátil, keďže má celú rodinu v Paríži. Tam za nimi chodíme.

Vy ste Trnavčanka. Aké bolo pre vás vyrastať a dospievať v tomto meste? Stret­li ste sa s nejakými prejavmi rasizmu?

Keď som bola úplne malá, nejako som to nepociťovala, až keď som išla na základnú školu, tak deti si ku mne nechceli sadnúť, lebo som tmavá. Alebo mi nechceli požičať pero. Čudovala som sa, že prečo... Proste som bola vždy iná.

Neskôr sa to zlepšilo?

Áno, zoženštela som a bola som pre chalanov príťažlivejšia, tak sa to zmenilo.

Od mala vraj rozvíjate všetky možné svoje talenty, pričom prvá bola gymnastika. To asi nebola vaša voľba, keďže ste mali len štyri roky.

Nie, chcela to mamina.

Aj ste sa na ňu hnevali?

Jasné. Fakt ma do toho vtedy dosť ťahala, aj som si občas poplakala, lebo to bolo naozaj ťažké. Ale s odstupom času viem, že ma to určite niečo naučilo.

Neskôr ste prečo prešli na tanec?

Mamina videla, že tanec ma veľmi baví, stále sa zvŕtam pred zrkadlom... Najprv som chodila na hip-hop, potom na spoločenské tance a neskôr som sa prihlásila na tanečné konzervatórium. Momentálne tancujem u Miňa Kereša, ale aj v jednej trnavskej skupine a v dvoch predstaveniach Divadla Jána Palárika.

Tancom ste to už dotiahli pomerne ďaleko, pravidelne sa objavujete v televízii v programoch ako Tvoja tvár znie povedome či Chart Show, účinkujete vo videoklipoch. Čo z toho si ceníte najviac?

Určite sú to koncerty. Cítite tých ľudí, tú energiu, to je super. Nedávno som tancovala na bratislavskom vystúpení Karla Gotta a to bolo niečo neskutočné.

Kde sa vidíte o nejakých desať rokov, čo by ste chceli robiť? Myslíte, že tanec bude aj potom vaším chlebom každodenným?

Čas všetko ukáže. Viem si predstaviť, že by som vykonávala činnosti vyžadujúce sústredenosť a trpezlivosť. Napríklad ako učiteľka tanca v súkromnej škole.

Dokonca vraj pekne spievate... Je to pravda?

Áno, ale mám pred tým rešpekt.

Ale tancovať sa nehanbíte.

Nie, lebo tanec som trénovala od malička a som si v tom viac istá. A pred spevom mám stále rešpekt. Chodím naň ale každú stredu.

Niekoľko rokov sa venujete tiež modelingu. Ako ste sa k nemu dostali?

Keď som mala štrnásť rokov, veľmi ma na modeling nahovárala mamina. Je to veľmi akčná žena. (smiech) Ja som však chcela len tancovať a tancovať. No o dva roky som spoznala môjho terajšieho priateľa Erika, ktorý bol tiež model, a presvedčil ma, aby som to skúsila. Keď som absolvovala prvé fotenia, povedala som si: Wau, to je super! Chytilo ma to.

Nechceli ste preto odísť do zahraničia?

Chcela, ale vždy bola pre mňa podstatná škola a nemôžem si dovoliť externé štúdium, keďže chodím na tanečnú školu. Tam si musíte odpracovať každú hodinu klasického či moderného tanca. Inak ste v tom stratení.

Kde by bola Sklenaříková a ostatné topmodelky, keby mysleli len na školu...?

Tak áno, ale zase nechodili na tanečné konzervatórium. (smiech) Ale môj plán je, že po strednej škole si dám rok pauzu, budem cestovať, venovať sa modelingu, a potom pôjdem na vysokú školu.

Finalistky Miss Slovensko 2018: Neprekáža im, že Jasmina púta zvýšenú pozornosť?

Dominika Grecová

Vo svojej rôznosti sme všetky pekné, veď chceme byť miss. Ona je trošku exotická, a tak púta viac pozornosti. Je prirodzené, že ľudia sa chcú dozvedieť niečo viac z jej pros­tredia.

Radka Grendová

Vôbec ma to neprekvapuje, pre Slovensko je to niečo nové. Dokonca upútala aj moju pozornosť, keď som ju prvýkrát videla počas semifinále. (smiech)

Katarína Molčanová

Jasmina je jedinečná a ľudia sa na ňu pozerajú cez „filter“, niektorí s obdivom, iní s predsudkami. Je to odvaha, pretože si svoju odlišnosť uvedomovala od začiatku a napriek tomu sa vystavila kritike.

Frederika Chovancová

Jasmina je naša exotická kráska, čiže je úplne prirodzené, že ako prvá padne každému okamžite do oka. Hlavne to jej kučeravé háro a veľký žiarivý úsmev.

Zuzana Liščinská

To, že Jas­mina bude pútať pozornosť, sa dalo predpokladať, lebo okrem svojej krásy zaujme i exotickým zjavom, čo sa na Slovensku predsa len tak často nevidí.

Diana Ölvecká

Ľudia vždy viac reagujú, či už pozitívne alebo negatívne, na to, čo je pre nich nejakým spôsobom nezvyčajné. Ja som si Jasminu obľúbila, sme spolu aj na izbe počas sústredení.

Nicole Hromkovičová

Nevnímam to negatívne. Je to prirodzené, obzvlášť na Slovensku, keďže má inú farbu pleti, na akú sme zvyknutí, no napriek tomu si myslím, že si účasť v súťaži Miss Slovensko zaslúži tak isto ako každá jedna z nás.

Katarína Darášová

Jasmina je iná, je krásna a veľmi talentovaná žena, z ktorej vyžaruje charizma a temperament. Ja osobne to vnímam pozitívne a som veľmi rada, že je medzi nami. Nevidím na tom vôbec nič zlé.

Rebeka Barboráková

Je prirodzené, že Jasmina upriamila na seba zvýšenú pozornosť, keďže je exotická, výrazná. Myslím si, že porota to bude mať pri výbere víťaziek ťažké, pretože každá z nás je výnimočná a krásna iným spôsobom.

Katarína Očovanová

Je pochopiteľné, že púta väčšiu pozornosť ako my ostatné, keďže sa od nás výrazne líši svojím exotickým výzorom a vlasmi. Síce nepôsobí ako typická Slovenka na prvý pohľad, ale srdcom ňou určite je, a napriek tomu ju mám rada takú, aká je.