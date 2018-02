Hviezdy šou Tvoja tvár znie povedome: Tajný biznis na úkor Markízy! Čo na to televízia?

Skončia na koberčeku?! Kto sa objavil v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, má o prácu postarané. Po jej skončení sa totiž protagonistom ponuky len tak hrnú.

Hoci už od škončenia poslednej série ubehlo pár mesiacov, Štefan Skrúcaný (57), Viktor Vincze (27), Eva Máziková (68) a ďalší sa nezastavia. V rámci „šnúry“ predvádzajú svoje kvality v koži slávnych celebrít, no vystúpenia na firemných večierkoch rozhodne nie sú za dobré slovo. Vedia o tomto bočnom biznise kompetentní v Markíze? Hrozia hviezdam sankcie?!

Záujem o vystúpenia hviezd zo šou Tvoja tvár znie povedome neutícha ani po jej skončení. Zatiaľ čo sa niektorým pošťastilo získať teplé moderátorské miestočká v Markíze, taký Štefan Skrúcaný, Eva Máziková či Andrej Bičan sa nemôžu na ponuky tiež šťažovať. Rovnako tak Lina Mayer, Mirka Partlová či Viktor Vincze.

Všetci sa totiž ukázali na súkromnom večierku, kde predviedli čísla zo známej šou. „Bol to firemný event. Robili sme akoby javiskovú verziu Tvoja tvár znie povedome,“ vysvetlil Novému Času Skrúcaný a pridal sa aj Vincze: „Vždy sa teším, že sa opäť stretneme a zaspomíname si na to šialené obdobie.“ Bičan to bral ako džob. „Bola to pre mňa pracovná ponuka, akých dostávam veľa. Každý piatok a sobotu som niekde,“ tvrdil zabávač. Do popredia vystupuje však otázka, či o týchto kšeftoch celebrít vedia aj v Markíze a či od nej celebrity vôbec majú povolenie.

Už v minulosti totiž niektorí účastníci zneužili logo a názov reality show Farma na vlastnú propagáciu a biznis, ktorým si privyrábali. Zopakuje sa podobný scenár a známe osobnosti budú musieť za svoje „neškodné“ vystúpenia pykať?!povedal šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec. Za zapožičanie jedného kostýmu na súkromnú akciu mala však televízia podľa našich informácií inkasovať od 100 do 200 eur.

Slušný zárobok

Vystúpenie hviezd šou Tvoja tvár znie povedome nebolo len jednorazovou záležitosťou. Za všetkým je totiž agentúra, ktorá ich oslovila. „Ponúkli mi ďalší termín. Mal som pocit, že ohlasy divákov boli veľmi dobré,“ hovorí Skrúcaný a rovnaké informácie má aj Máziková: „Toto bola fantastická akcia. Rada si podobný projekt zopakujem a podľa všetkého sa tak stane už čoskoro.“ K otázkam týkajúcim sa honorárov sa nikto z aktérov nevyjadril. Svoje vrecká si však skutočne „pomastili“. „V priemere mal každý okolo tisíc eur,“ prezradil zdroj.