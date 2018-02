Veľký prieskum medzi Slovákmi: Čo nás motivuje vstať ráno do práce?

Až pre 86 percent Slovákov je dobrý zárobok tou najväčšou motiváciou vstať ráno z postele a ísť do práce.

Vyplýva to z prieskumu „Naše európske hodnoty 2017“ z dielne Slovenskej akadémie vied (SAV). Sociológovia v ňom zostavovali rebríček toho, čo je pre nás v práci dôležité, či nám ide len o peniaze, alebo hľadáme aj niečo hlbšie. Pozrite sa, ako sa zmenila spokojnosť pracujúcich Slovákov za uplynulé desaťročia a kde zarábame najlepšie.

Peniaze sú rozhodujúce, ale nie sú všetko. Z prieskumu SAV vyplynulo, že okrem štedrej výplatnej pásky Slovákom záleží aj na výhodnom pracovnom čase či príležitosti v povolaní niečo dosiahnuť. „Trvale najčastejšie uvádzanou položkou pri hodnotení dôležitých aspektov práce je na Slovensku dobrý zárobok,“ zhodnotili v prieskume SAV. Samotnú prácu považuje za veľmi dôležitú vo svojom živote až 67 % z nás. Viac ľudí má na stupnici dôležitosti už iba rodinu. „Elektrinu, nákupy potravín, benzín do auta či krúžky detí treba každý mesiac zaplatiť. Spokojnosť Slovákov so svojou prácou sa ale neodvíja iba od výšky sumy na výplatnej páske. Čoraz častejšie na ňu vplývajú faktory, ako sú dobrý kolektív, skĺbenie práce s rodinným životom, byť užitočným, vytvárať hodnoty, nesedieť iba v kancelárii a byť aj na čerstvom vzduchu,“ myslí si Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva.

Nevieme zhodnotiť, či dosť zarábame

Dobrý plat najčastejšie zdôraznili obyvatelia Bratislavského kraja, kde ho vyzdvihlo až 99 % ľudí. Podľa spoločnosti Profesia veľká časť Slovákov nedokáže zhodnotiť, či je ich mzda adekvátna k pozícii, na ktorej pracujú. „Kým väčšina ľudí s podpriemerným platom sa zaraďuje do skupiny podhodnotených pracovníkov, najväčšia časť ľudí s nadpriemernou mzdou si myslí, že zarába adekvátne,“ uviedla Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Analýza Platy.sk ukázala, že desatina zamestnancov na Slovensku zarábala v minulom roku v hrubom menej ako 561 eur. „Výška nášho zárobku závisí od profesie, ktorú vykonávame, ale aj od regiónu. V Bratislave a okolí je sústredených najviac firiem, spoločností či zahraničných organizácií, a teda aj zárobky sú tu najvyššie. Čo sa profesie týka, tak najvyššie mzdy dosahujú zamestnanci v informačných a telekomunikačných službách, v IT technológiách a vo finančníctve a poisťovníctve,“ myslí si analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Najžiadanejšie benefity

Nejde nám len o peniaze

Eva Sadovská, analytička Slov. farmárskeho družstva

- Elektrinu, potraviny, benzín čI krúžky detí treba zaplatiť. Rola financií je tak veľmi dôležitá. Spokojnosť Slovákov s prácou sa ale neodvíja iba od výšky výplaty. Dôležité sú aj iné faktory, ako sú dobrý kolektív, skĺbenie práce s rodinným životom, vytvárať hodnoty a nesedieť iba v kancelárii.

Oceníme ľudské správanie

Denisa Demovičová, psychologička

- V práci nás uspokojuje aj ľudské, úctivé, oceňujúce správanie vedenia firmy k zamestnancom – vrátane otvorenej a úprimnej komunikácie, ktoré by malo byť súčasťou firemnej kultúry (počínajúc vedením spoločnosti cez riadiacich pracovníkov až po bežných zamestnancov). Odmena zamestnanca by mala korešpondovať s prínosom, ktorý firme prináša.

- Už tri roky robím vedúceho skladu kuriérskej spoločnosti. V práci koordinujem ľudí a zastrešujem export zásielok do celého sveta. Moja práca si vyžaduje zodpovednosť, precíznosť a spoľahlivosť. Pre mňa je v práci najdôležitejší kolektív, prostredie v práci a atmosféra. Najmä kolektív sa mi v terajšej práci veľmi páči. Svoju prácu robím preto, lebo ma baví, obohacuje z každej stránky a teším sa na ňu každý deň.

- Môj otec celý život robil vlekára na Štrbskom Plese a ja som aktívne lyžoval, tak mi to akosi ostalo v krvi. Je to veľmi pestrá a zaujímavá robota. Okrem obsluhy vleku aj upravujeme zjazdovku, zasnežujeme. Sme dobrá partia a niekedy v mrazoch spolu mrzneme, inokedy je nám zase horúco, lebo lyžovať chodia aj kdeaké povahy. Táto práca je sezónna a kombinujem ju v lete s robotou na stavbe. Takže plat je moje prilepšenie, keď v zime niet roboty, ale zamestnávateľ sa o nás postará aj rôznymi benefitmi.

- Moja práca ma baví, inak by som ju nevykonával. V škole som už 24 rokov a baví ma to, že som stále medzi mladými ľuďmi. Pracujem s nimi a spoznávam ich názory. Popri nich mám pocit, že som stále mladý aspoň duchom. Som na manažérskej funkcii ako riaditeľ školy. Mám teda určitú mieru vôle rozhodovania, ale aj zodpovednosti. Takýto život ma baví, každý deň prináša niečo nové. Výhoda je, že máme v školstve súvislé voľno počas prázdnin a väčší rozsah dovolenky. Ale počas školského roka si nemôžeme čerpať dovolenku ľubovoľne. Plat v školstve pre mňa nie je najdôležitejšia motivácia, hoci na súčasné pomery v našom regióne nie je zlý.

- V Grand hoteli v Starom Smokovci som už rok. Je to príjemná práca aj vďaka skvelému kolektívu, atmosfére a prostrediu. Niekedy to je náročné, kvôli náladám a bizarným požiadavkám zákazníkov. Dokonca máme aj príjemné benefity. Spokojný som aj so mzdou, ale verím, že mi v budúcnosti vzrastie.

- Byť autobusárkou sa mi veľmi páči. Vstávam skoro ráno, no s elánom. Jazdím na linke v okrese Poltár a Lučenec, denne urobím aj 250 km. Svoju prácu mám rada, pretože nie je monotónna a každý deň zažívam niečo nové. Dôležitá je pre mňa najmä príležitosť uplatniť svoju iniciatívu.