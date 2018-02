Český hokejista Roman Červenka: Pred štvrťfinále máme jednu veľkú výhodu

Českí hokejisti prechádzajú zatiaľ olympijským turnajom bez zaváhania.

Všetky tri zápasy v skupine vyhrali, iba s Kanadou stratili bod, keď sa z výhry tešila až po nájazdoch. Aj preto si zo skupiny A zabezpečili priamy postup do štvrťfinále.

Na svojho súpera v boji o semifinále teraz musia do zajtra čakať. Česi vedia, že ich štvrťfinálový súper vzíde z dvojice Slovensko - USA.

"My sme chceli skupinu vyhrať aj preto, aby sme na štvrťfinále mali viac dni oddychu, čo bude veľkou výhodou. Hrať osemfinále a na druhý deň štvrťfinále to človeka fyzicky unaví, je menej voľna. Nám je jedno, s kým budeme hrať. Musíme si teraz oddýchnuť a dobre sa pripraviť. Verím, že na olympiáde môžeme ísť ďalej," povedal po zápas so Švajčiarmi pre ČTK český útočník Roman Červenka.

Program kvalifikácie o postup do štvrťfinále - utorok 20. februára:

4.10 SEČ: SLOVENSKO - USA

8.40 SEČ: Slovinsko - Nórsko

13.10 SEČ: Fínsko - Kórejská republika

13.10 SEČ: Švajčiarsko - Nemecko

Štvrťfinále - streda 21. februára:

4.10 SEČ Česko - víťaz zápasu SLOVENSKO - USA