Prekvapivá pravda o vzťahu Jennifer Aniston a Justina Therouxa: Rozvod sa konať NEMÔŽE?!

Herečka Jennifer Aniston (49) priznala, že sa na konci minulého roka rozišla s Justinom Therouxom (46), ktorého ona aj médiá označovali ako jej manžela.

Lenže magazín TMZ zistil, že svadba v auguste 2015 mala prebehnúť len symbolicky a dvojica úradne sobáš uzavrieť nikdy nemala. Takže podľa TMZ herci manželmi vôbec nie sú a žiadny rozvod teda logicky prebehnúť nemôže.



,,Spisy z losangeleskej matriky od roku 2010 spätne neobsahujú žiadny záznam o ich sobášnom liste. Dvojica tiež nežiadala o utajovaný sobášny list, takže nikdy neuzavrela legálne manželstvo," píše magazín TMZ.

Jennifer a Justin pritom v oznámení o rozchode slová rozvod ani manželstvo nespomenuli. ,,Aby sme predišli špekuláciám, rozhodli sme sa oznámiť odlúčenie. Rozhodnutie sme spravili spoločne a s láskou na konci minulého roka. Sme dvaja najlepší kamaráti, ktorí sa rozhodli ukončiť svoju cestu ako pár, ale tešíme sa na pokračovanie nášho priateľstva,“ oznámila dvojica.



Je síce možné, že by hviezda seriálu Priatelia uzavrela sobáš v inom okrese, pod ktorý nespadá jej dom v Bel Air, kde svadbu usporiadala, ale podľa jej blízkych sa to nestalo. Jennifer jednoducho legálne manželstva nechcela.



Aniston a Theroux sa odcudzili v priebehu minulého roka kvôli tomu, že on sa zdržiaval veľmi často v New Yorku, zatiaľ čo ona trvala na živote v Los Angeles. V priebehu jesene si uvedomili, že sú len kamaráti, čo spolu ani nežijú.