Američania Slovákom po zápase ruku nepodajú, majú na to dôvod

Tradičné potrasenie rukou po skončení zápasu americkí hokejisti na olympijskom turnaji v Pjongčangu z preventívnych dôvodov vynechajú, obávajú sa totiž nákazy norovírusom.

Ten v minulých dňoch zistili otcovi obrancu Jamesa Wisniewského.

Na základe odporúčaní realizačného tímu si preto hokejisti USA na znak športovej úcty "tľapnú" so súperovými hráčmi o seba päsťami namiesto podania pravice. Najbližšie už po kvalifikačnom súboji o postup do štvrťfinále, v ktorom nastúpia v utorok o 4.10 SEČ proti Slovensku.

"Nikto nechce, aby sa táto nákaza rozšírila do celej šatne. Neviete, kto môže byť nakazený, preto toto opatrenie považujem za správne," vyhlásil Wisniewski, ktorého 62-ročný otec Jim je jednou zo 49 osôb nachádzajúcich sa v karanténe.

"Prišlo mu zle, keď čakal na taxík. Okamžite po neho prišla sanitka a previezla ho do nemocnice. Celú nedeľu prespal, cíti sa už trochu lepšie," uviedol pre agentúru AP.

"Je to dobrý nápad. S každým, koho stretnem, si teraz tľapneme päsťami. Dotykom rúk sa zvyšuje pravdepodobnosť nákazy, preto sme opatrní," pridal svoj postreh Jim Slater, ktorý sa týmto spôsobom zdraví so spoluhráčmi, členmi realizačného tímu i novinármi, ktorým poskytuje rozhovory.

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel kvituje dočasné opatrenie amerického tímu nepodávať si po zápase ruky, hoci sa ním porušuje dlhoročná tradícia. "Bola by to skutočná katastrofa, keby sa vírus rozšíril do niektorého z tímov. Myslím si, že je to z hľadiska zdravia dobré riešenie," vyhlásil Fasel.