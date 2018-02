Herec Tůma si užíva na pľaci privilégiá: Markíza musela ustúpiť!

Práca pôjde bokom! Herec Filip Tůma (40), ktorý patrí medzi hlavné postavy v markizáckych Oteckoch, sa už pripravuje na príchod druhého dieťaťa aj v práci.

V období, keď jeho partnerka Nela Pocisková (27) privedie na svet druhé bábätko, sa bude môcť naplno venovať milovanej rodinke a prácu odstaví na vedľajšiu koľaj. V čom všetkom Markíza ustúpi budúcemu dvojnásobnému otcovi? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tůma a Pocisková sa už každú chvíľu stanú dvojnásobnými rodičmi a ich takmer dvojročný Hektor sa dočká súrodenca. Herec už, pochopiteľne, myslel na to, že keď sa drobec narodí, Nela ho bude potrebovať viac ako kedykoľvek predtým. Na toto obdobie sú pripravení aj v seriáli Oteckovia, kde Tůma stvárňuje jednu z hlavných postáv. „Televízia Markíza sa bude snažiť Filipovi Tůmovi vyjsť maximálne v ústrety,“ vyjadrila sa PR manažérka Markízy Adriana Podobová.



V Záhorskej Bystrici tak dvojnásobný otecko získa akúsi rodičovskú imunitu. „Filip by mohol mať napríklad menej natáčacích dní, ak by prišiel s touto požiadavkou,“ prezradil zdroj Nového Času. Tieto informácie potvrdila aj samotná Markíza.

Škrty v diári Otvoriť galériu Filip je hviezdou seriálu Oteckovia. Zdroj: tv markiza

Herec to, samozrejme, víta všetkými desiatimi a o ústupkoch už má aj konkrétnu predstavu. „Asi to bude tak, že keď bude pôrod, tak mi dajú voľno z nakrúcania. Len čo mi urobia len trochu voľno, že to nebudú celé dni, ale budem sa môcť venovať rodinke a Nele pomôcť, tak akákoľvek pomoc bude dobrá,“ povedal Novému Času Tůma, ktorý by sa najradšej venoval svojim najmilším neustále. „To nie je tak, že teraz budem dva týždne doma a potom už je to všetko jedno. Každý, kto má rád deti, chce s nimi tráviť čas,“ dodáva Filip, ktorý sa však chce svojej práci venovať aj popri otcovských povinnostiach.

Uprace si preto v diári. „Pôjdu bokom iné aktivity, napríklad šport a tak, aby som vedel ten čas tráviť čo najviac s rodinou.“ Prominentná dvojica zatiaľ oficiálne pohlavie bábätka nepotvrdila, no podľa informácií Nového Času by to mal byť chlapec a na svet by mal prísť už v najbližších týždňoch.