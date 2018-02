Terorizmus ostáva pre svet naďalej hrozbou: Islamský štát predstavuje dlhodobé nebezpečenstvo!

Takzvaný Islamský štát (IS) bude podľa šéfa amerických spravodajských služieb Dana Coatese predstavovať dlhodobé ohrozenie pre svet.

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziére na mníchovskej konferenci izase vyjadril presvedčenie, že sa v blízkej dobe terorizmu svet nezbaví. "Je to ako keď zabijete chobotnicu, zostávajú ešte vždy chápadlá, ktoré sa rozšírili," povedal v sobotu Coates o Islamskom štáte, ktorý už je na Blízkom východe vojensky prakticky porazený. Svet sa podľa amerického spravodajcu bude musieť IS zaoberať aj v ďalších rokoch.

"Musíme sa každopádne rozlúčiť s tým, že terorizmus v blízkej dobe porazíme. Musíme sa rozlúčiť s predstavou, že existuje jeden predvídateľný typ útoku," povedal zase de Maiziére, podľa ktorého je obrázok veľmi komplexný. Pripustil tiež, že existuje spojeníe medzi migráciou a terorizmom, ale nedá sa z neho rozhodne vyvodzovať to, že bez migrácie by nebol terorizmus.

Pokiaľ ide o Islamský štát, je podľa nemeckého ministra zaujímavé, že sa zatiaľ do európskych krajín pôvodom bojovníkov vracia len málo z nich. Tajné služby nezaznamenávajú ani veľké počty presunov do iných krajín. Poznamenal tiež, že posledný veľký koordinovaný teroristický útok, v ktorom boli využité výbušniny, Európu zasiahol v marci 2016. Útoky od tej doby podľa neho boli primitívne - za využitia auta či noža. Mohlo by to podľa neho znamenať, že IS prišlo čiastočne o schopnosť veľké útoky koordinovať.