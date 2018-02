Osud 13 Rusov, ktorých USA obvinili z miešania sa do volieb, je spečatený: Vyhostenie!

Ruských občanov pristihnutých v Spojených štátoch, že zasahovali do prezidentských volieb v roku 2016, čaká vyhostenie.

Naznačil to v piatok námestník amerického ministra spravodlivosti Rod Rosenstein, podľa ktorého Washington nekonzultoval s Moskvou sériu obvinení 13 ruských občanov a troch ruských právnických subjektov. Rosenstein vyhlásil, že obvinenie je dôkazom toho, že Rusi chceli v Spojených štátoch vyvolať sváry. Podľa neho však z 37-stranového obviňovacieho spisu nevyplýva, že by ruské zasahovanie do volieb malo vplyv na ich výsledky.

Vymyslel pre neho autobus, potom mu nevedel prísť na meno: Zomrela pravá ruka Miloša Zemana

Mnohé americké médiá a opoziční demokrati ale zastávajú názor, že ruské zasahovanie pomohlo k víťazstvu terajšiemu republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Rosenstein je členom Trumpovho vládneho tímu. Kým hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol zatiaľ obvinenia komentovať, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová ho označila za absurdné. Sama vo štvrtok prišla s tvrdením, že Moskva má konkrétne dôkazy o "deštruktívnom zasahovaní" niektorých západných krajín pred marcovými prezidentskými voľbami v Rusku.

Jeden z obvinených Rusov je miliardár Jevgenij Prigožin, prezývaný "Putinov kuchár" kvôli tomu, že sa od obsluhovania hlavy štátu vypracoval do postavenia najväčšieho dodávateľa jedla ruskej armáde. Prigožin podľa agentúry Ria-Novosti v prvej reakcii povedal, že Američania sú príliš emotívni.