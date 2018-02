Petr Novotný po troch dňoch v umelom spánku vyslovil prvé slová: Zarážajúca reakcia zabávača!

Známy český zabávač má za sebou jedno z najnáročnejších období v živote. Pred pár dňami mu začali zlyhávať životne dôležité orgány, čo si vyžiadalo okamžitú hospitalizáciu. Po 3 dňoch v umelom spánku Petr Novotný (70) prvýkrát prehovoril.

Zabávač už niekoľko dní leží vo Vojenskej nemocnici v pražských Střešoviciach. Podľa informácií denníka Blesk bol vo veľmi vážnom stave napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Do nedele Novotného na ARO udržiavali v umelom spánku, potom ho postupne začali prebúdzať a zabávač opäť mohol dýchať sám. Jeho prvá reakcia však zaskočila aj Novotného syna Petra.

"Akurát je otec pomerne naštvaný, pretože do nemocnice ani za nič nechcel. Ale to, že má silu na naštvanie, beriem ako pozitívny signál," povedal Blesku s tým, že on i celá rodina dúfajú, že zabávač i tento kolaps prekoná. Petr Novotný má podlomené zdravie od roku 2013, kedy ho postihla mŕtvica.