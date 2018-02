Výrazný škrt v Košiciach: Letisko prichádza o 80 000 cestujúcich

Viac cestujúcich a menej liniek! Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá rozlietala Košice takmer už pred piatimi rokmi, na východe Slovenska končí.

V máji tu zruší nielen svoju základňu, ale až tri linky (Doncaster Sheffield, Kolín nad Rýnom, Tel Aviv). V čase výraznej konjunktúry košického letiska to znamená výrazný škrt a aj pribrzdenie rozvoja cestovného ruchu!

Juraj Tóth z marketingu košického letiska pre Nový Čas priznal, že len nedávno s touto nízkonákladovkou uvažovali o navýšení frekvencie letov. „S jej odchodom, čo je tvrdá realita, sa musíme zmieriť,“ spomenul Tóth. Zrušením troch pravidelných liniek tak letisko prichádza o takmer 80 000 cestujúcich. Linku do Londýna posilnia väčším lietadlom s kapacitou 230 miest, čo je o 50 viac. O všetky spojenia bol a stále je veľký záujem, pričom vlani zaznamenali celkovo takmer až pol milióna prepravených cestujúcich. Zrušenie základne a troch pravidelných spojení na letiská Doncaster Sheffield, Kolín nad Rýnom a Tel Aviv má podľa Wizz Airu svoje vysvetlenie. Svoje základne totiž ruší aj v Prahe, poľskom Lubline a rumunskom Tirgu Mures a lietadlá presúva práve do Londýna, kde je väčší dopyt! „Sme v rokovaní s nízkonákladovými i tradičnými leteckými spoločnosťami. Boli by sme radi, keby sme výpadok nahradili ešte koncom tohto roka,“ uviedol Tóth.

Pravidelné linky v týždni z Košíc

18x ........................Praha

10x ......................Viedeň

9x .......................Varšava

8x ....................Bratislava

7x ..............Londýn Luton

4x ......................Istanbul

2x .......................Tel Aviv

2x .....Doncaster Sheffield

2x .........Kolín nad Rýnom

Zamerajú sa na nové trhy

Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Košice Región Turizmus

- Správa o rušení liniek spoločnosti Wizz Air z Košíc s výnimkou Londýn Luton nás nepríjemne zaskočila. Linka Košice - Kolín nad Rýnom bola dobrou spojnicou, Nemci tvorili takmer tretinu všetkých pasažierov na tejto linke. Vlani spustené linky do Nemecka a Izraela mali značný podiel na zvýšení počtu návštevníkov a ich zrušenie predstavuje krok späť. Spolupracujeme s tureckým prepravcom, vďaka ktorému by sme sa radi dostali do povedomia aj pre nové zdrojové trhy v Ázii.

Postreh z cestovky

Elena Gregová, riaditeľka cestovnej kancelárie Ferrotour

- Rušenie liniek pocítime na poznávacích zájazdoch. Mrzí nás to, no dramatický pokles cestujúcich neočakávame. Tí, čo chcú komfortný odlet z Košíc, zrejme prejdú na ponuku iných destinácií a stúpne dôležitosť charterových letov. Uvažujeme však aj o odletoch z Budapešti.