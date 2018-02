Jennifer Aniston stroskotal ďalší vzťah: Dá sa opäť dokopy s Bradom Pittom?

Jennifer Aniston (49) nevie nájsť toho pravého. Po dvoch rokoch manželstva sa rozišla s hercom Justinom Therouxom (46). Už na konci minulého roka sa dohodli, že budú žiť oddelene. Dôvod neuviedli a chcú pokračovať ako priatelia.

Justin je tak už 11. mužom, ktorého s Jennifer spájali a ich vzťah nedopadol dobre. S dvoma to dotiahla až pred oltár - okrem Justina bola vydatá za Brada Pitta (54). S manželmi to vydržala aj najdlhšie, skoro 7 rokov s každým. S Justinom sa rozchádza o mesiac neskôr ako to skončila s Pittom.

Práve o Bradovi Pittovi sa ihneď začalo špekulovať. On bol totiž naozaj veľkou láskou Jennifer a neveru s Angelinou Jolie znášala len ťažko. Aj Brad je však aktuálne voľný. Potvrdí sa, že stará láska nehrdzavie?