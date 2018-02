Omilostený Kajínek si užíva bohatstvo: Za besedu s ním platia Česi stovky korún

Z väzenskej cely pred svetlá reflektorov! Omilostený väzeň Jiří Kajínek (57), odsúdený za dvojnásobnú vraždu a pokus o vraždu, mal za mrežami stráviť zvyšok svojho života.

Namiesto toho dnes jazdí na svojom novom mercedese po celej Českej republike, presvedčivo podáva svoju verziu pravdy, rozdáva autogramy, objatia a pózuje pre selfíčka s fanúšikmi. Ako to vyzerá na besede s azda najznámejším českým väzňom?

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Pred kultúrnym domov v moravskom Hodoníne postávajú skupinky nedočkavých ľudí. O šiestej má prísť na scénu človek, za ktorého besedu neváhali šetrní Česi vytiahnuť z peňaženiek 330 „kaček“ (približne 13 eur). Luxusný čierny mercedes Jiřího Kajínka stojí na parkovisku, to znamená, že beseda bude. Vedenie niektorých miest, ako sú Uherské Hradiště či Brumov-Bylnice, totiž verejnú diskusiu s Kajínkom vo svojich kultúrnych domoch zakázali. Podľa reakcie radnice ani Hodonín nebol týmto vystúpením nadšený. „Od podobných akcií sa rozhodne dištancujeme a nikto z vedenia mesta tam určite nepôjde. V pohotovosti ale určite bude mestská polícia, ktorá bude na celú akciu dozerať,“ povedal pre blesk.cz vicestarosta Hodonína Jiří Janda.

Prídem na Slovensko

Mestskú políciu ani žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia okolo kultúrneho domu nevidíme. „Ja se tak těším, ty vole,“ opisuje svoje pocity kamarátke druhá tínedžerka.

Ešte pred začiatkom akcie sa nám podarí odchytiť si hviezdu večera na pár otázok. Kajínek pred rokmi v jednom rozhovore prezradil, že by po prepustení z väzenia chcel ísť vlakom z Prahy do Lučenca. Pýtame sa teda, či to za deväť mesiacov, odkedy sa vďaka milosti prezidenta Miloša Zemana dostal na slobodu, stihol. „Nie je to pravda, to si niekto vymyslel. Odkedy ma pustili, na Slovensku som nebol,“ odpovedá s obrovským úsmevom na tvári omilostený kriminálnik v krátkom tričku, pod ktorým sa rysujú mohutné bicepsy. Na Slovensko sa však podľa vlastných slov chystá. „Do Bratislavy sa chystám na wellness pobyt do hotela, kde si trošku odpočiniem. Pôjdeme si s priateľkou pozrieť Bratislavu a užiť si voľný deň...”