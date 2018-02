Spevák slávneho slovenského hitu surovo napadol gymnazistov: Tínedžeri skončili na bratislavskom urgente!

Bitka pre neslušné gesto? Sociálne siete zaplavili fotografie Milana Špaňa, speváka známej hokejovej hymny Nech Bože dá, v jeho bielom mercedese, ktorý ešte minulý piatok napadol mladú dvojicu v aute v Slávičom údolí.

Mladík (19) s priateľkou (18) Špaňa podľa jeho slov vytlačili z cesty, študent mu mal ukázať neslušné gesto a roztržka bola na svete. Interpret populárnej skladby dokonca gymnazistovi uštedril facku a dievča vulgárne slovne urazil. Konflikt už rieši aj polícia.

Dvaja gymnazisti išli autom do školy. Študenti tvrdia, že Špaňo na nich zaútočil, lebo na neho zatrúbili, keď sa rútil po ceste tak rýchlo, až museli dve autá uhnúť. On hovorí opak. „Išiel som smerom hore 15 km/h. Zbadal som, že sa na mňa zhora rúti veľkou rýchlosťou červený mercedes. Pred ním šla pani vo fiate, ktorá sa mu stihla uhnúť. Ja som uhol kvôli nemu, mal čo robiť, aby udržal auto na ceste a nevpálil do mňa,“ povedal spevák Milan Špaňo. Keď autá prechádzali okolo seba, gymnazista mal spevákovi podľa jeho slov ukázať prostredník a uškrnúť sa.

Špaňo sa na semafore otočil, dvojicu dobehol, vystúpil z auta a najskôr sa spolu zhovárali cez okno, na čo mal mladík opäť ukázať prostredník. „Pravou rukou som otvoril dvere a ľavou rukou som mu dal jednu výchovnú akademickú facku za urážku na cti. Videl som, že je mladý, keby to bol dospelý chlap, tak sa s ním pobijem. Správal sa neúctivo, drzáň,“ doplnil Špaňo.

Podľa príbuznej študentov to však nebolo o jednej facke. „Chalanovi nabomboval päťkrát päsťou do hlavy, a keď sa ho zastávala frajerka, že či sa nehanbí dospelý biť 19-ročného vychudnutého chalana, tak napadol aj ju,“ tvrdí Natália Trajterová. Študentka si Špaňa odfotila. „Začala jačať: Nezabíjajte ho! Povedal som jej, aby ma prestala nakrúcať, že jej zoberiem ten mobil a zahodím ho, alebo jej ho strčím do papule. Použil som takýto výraz,“ potvrdil Špaňo.

Podľa Natálie študenti skončili na urgente na Kramároch, odkiaľ majú aj lekársku správu. Prípad rieši polícia. „V tejto súvislosti poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva,“ uviedla policajná hovorkyňa Veronika Slamková.