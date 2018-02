Vlhová si v cieli sypala popol na hlavu: TOTO ma pripravilo od lepšieho umiestnenia

Cítila, že by to mohlo byť lepšie. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (22) však napokon obsadila v obrovskom slalome na ZOH v Pjongčangu až trináste miesto.

Po 1. kole bola Petra dvanásta, jej krajanky Barbara Kantorová 42., resp. Soňa Moravčíková 43. V druhom kole mala Vlhová až 21. najlepší čas, klesla však len o jedno miesto. Moravčíkovú klasifikovali napokon na konečnom 37. mieste, Kantorovú na 41. pozícii.

Trať 2. kola postavil Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni. Napriek tomu Slovenka z tohto faktu nevyťažila. Po druhej jazde priznala, že spravila viacero drobných chýb, čo ju stálo lepšie umistnenie.

""Dalo sa zajazdiť lepšie, spravila som drobné chyby. Trináste miesto je možno pre niekoho dobré, ale chcela som viac. V prvom kole som išla pomerne dobre, akurát strednú pasáž som trocha pokazila. Boli tam drobné chyby, ktoré ľudia nevidia, ale ja áno. Je to taký môj zlozvyk. V druhom kole som ich urobila viac, bola som neskoro pri bránkach a všetko sa potom ukázalo v cieli," uviedla Vlhová v cieli druhého kola.

"Bol to naozaj zlý výkon, v prvom kole ešte ako tak, ale v druhom ako keby vôbec nelyžovala. Jeho trať bola pre Petru obvyklá, zvyčajne na takejto trati ide veľmi dobre, ale neviem, čo sa stalo dnes, keď bola olympijská súťaž. Dúfam, že v piatkovom slalome dokážeme niečo zmeniť," povedal pre TASR Magoni, ktorý medzi príčiny nezaradil presunutie obrovského slalomu z pondelka na štvrtok: "Pre všetky to bolo rovnaké."

Taliansky kouč povedal po stredajšom presunutí slalomu, že z pohľadu Vlhovej najsilnejšej disciplíny by bolo vhodnejšie, keby sa "obrák" neuskutočnil. Po štvrtkovom výsledku nechcel o mentálnom nastavení 22-ročnej lyžiarky špekulovať:

"V piatok uvidíme, či to bude lepšie. Nie sme v Petrinej hlave a nevieme, čo sa v nej odohráva."

Slovenka by už ďalšie rušenie súťaže neprivítala a hoci trinástu priečku nepovažovala za úspech, chuť pred slalomom jej rozhodne nezobrala. "Je dobré, že sa konečne začalo jazdiť. Predtým to bolo nepríjemné, vyviezli nás hore, tam sme čakali, potom sme zas išli dole a celé sa to takto opakovalo. Nič som nerobila, a aj tak som z toho bola unavená. Som rada, že už súťažím, teším sa na slalom. Chcem podať môj najlepší výkon a potom sa ukáže, čo z toho vzíde," uzavrela Vlhová, ktorú sa realizačný tím snažil čo najskôr stiahnuť zo svahu.

"Dnes už nebude tréning, okamžite ideme na ubytovanie, kde budeme regenerovať, pracovať s fyzioterapeutom a čakať na zajtrajšok," vysvetlil Magoni postup pred dňom D.

Shiffrinová získala v kariére už druhú olympijskú zlatú medailu. Tú prvú v slalome pred 4 rokmi v Soči. Dvadsaťdvaročná reprezentantka USA bola po prvom kole druhá so stratou 20 stotín na Talianku Manuelu Mölggovú. Tá ale nezvládla veľký tlak a 2. kolo pokazila. Napokon skončila až 8.