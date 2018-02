Nela Pocisková sa stane dvojnásobnou mamičkou: Nečakaná zmena pár týždňov pred pôrodom!

Herečka a speváčka Nela Pocisková (27) už čoskoro privedie na svet svojmu partnerovi Filipovi Tůmovi (40) ich druhé dieťa.

Napriek tomu, že termín jej veľkého dňa sa nezadržateľne blíži, Nela stále nevie, kde nakoniec porodí. Ako Novému Času prezradila, možnosti má stále otvorené, ale priznáva, že jej kroky už nepovedú do súkromnej pôrodnice, v ktorej prišiel na svet syn Hektor (1). Prečo s tým zodpovedná speváčka, ktorá si pri pôrode prvého potomka všetko starostlivo naplánovala, stále otáľa?

Nela Pocisková sa onedlho stane dvojnásobnou mamičkou. S partnerom Filipom Tůmom totiž čaká druhé dieťa, ktoré by sa malo narodiť o pár týždňov. Pôrod je teda za dverami, no speváčka stále nevie, kde svojho potomka privedie na svet. Zatiaľ čo pôrod syna Hektora si starostlivo naplánovala a on sa narodil v luxusnej súkromnej klinike, jej ďalšia ratolesť také šťastie zrejme mať nebude. „Mám nejaké možnosti, medzi ktorými sa rozhodujem a ešte sa chcem ísť pozrieť,“ povedala nám Pocisková.

Na otázku, prečo upustila od vysokých štandardov luxusnej kliniky, ktorá ju mohla stáť takmer tritisíc eur, odpovedala, že chcela vyskúšať niečo nové. „Mám už aj iné kontakty, a keď mám príležitosť, tak len tak zo zaujímavosti premýšľam nad zmenou,“ dodala Nela. Tej sa obzory rozšírili aj vďaka laktačnej poradkyni, s ktorou herečka spolupracuje od narodenia syna Hektora.

Je teda logické, že s ňou úzko spolupracuje a pri výbere pôrodnice sa tak nespolieha len na rady svojho partnera Filipa. „Venuje sa tomu asi pätnásť rokov a je to chodiaca encyklopédia. Čokoľvek sa jej opýtam, na všetko má odpoveď. Preberáme spolu všetko, aj pôrod,“ vysvetlila Novému Času speváčka, ktorá všetko nakoniec nechá v rukách osudu. „Ja to asi uvidím, až keď to príde, lebo vraj ten druhý pôrod býva rýchlejší, tak podľa toho. Možno nestihnem nič iné ako niečo tu blízko,“ napísala nám na záver Pocisková.

Už sa nestrachuje

Napriek tomu, že dvojicu správa o druhom dieťati poriadne šokovala, sa Nela aj Filip z ďalšieho potomka tešia. Ako rodičia takmer dvojročného Hektora sa zrejme vo svete detí už zorientovali a príchod ďalšieho dieťatka berú s väčším pokojom. „Som typ, ktorý má rád všetko dopredu pripravené, chcem vedieť, do čoho idem, čo tam bude... Budem hlavne dúfať, že to všetko dobre dopadne,“ povedala Novému Času pred svojím prvým pôrodom speváčka. Ako druhorodička sa však zrejme svojich starostí zbavila a svoj ďalší pôrod berie s väčším pokojom a nadhľadom.

