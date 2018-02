Kšeftovanie s anabolikami na Spiši: Policajná razia a zadržanie majstra sveta!

Takmer rok policajného pátrania vyvrcholil vo štvrtok večer rozsiahlou raziou a zatýkaním v Spišskej Novej Vsi. Kriminalistom sa pri piatich prehliadkach podarilo zadržať 4 osoby a 120 druhov farmaceutík za viac ako 130-tisíc eur.

Najväčší úlovok nelegálnych rastových hormónov objavili v jednom z miestnych fitnescentier a jeho majiteľ Ján (41) je už vo väzbe. V policajnej sieti však uviazla ešte väčšia ryba! Vážnym podozreniam z obchodovania so zakázanými anabolickými steroidmi čelil aj dvojnásobný amatérsky majster sveta v kulturistike Jaroslav Horváth (46) z Košíc.

Rozložili sieť kšeftárov so steroidmi? Kriminalisti začali preverovať obchodovanie s anabolikami na východe Slovenska už vlani na jar a trestné stíhanie bolo začaté koncom júla. Rozsiahla policajná razia, na ktorej sa podieľalo až 70 policajtov, sa však uskutočnila až minulý štvrtok večer.

„Bolo vykonaných celkom päť prehliadok, z toho dve domové a tri prehliadky iných priestorov. Pri domových prehliadkach bolo nájdených celkom 120 druhov liečiv a farmaceutík v celkových počtoch viac ako 57 000 tabletiek a takmer 1 280 ampuliek s rôznymi anabolickými látkami,“ uviedol riaditeľ KR PZ v Košiciach Juraj Leško s tým, že policajti zadržali 4 podozrivé osoby, pričom tri z nich neskôr prepustili.

To by odrovnalo armádu

V cele policajného zaistenia mal skončiť iba majiteľ fitnescentra Ján J. (41), ktorého kukláči zadržali v jeho luxusnom aute neďaleko Spišskej Novej Vsi. Ďalšia skupina policajtov zatiaľ robila poriadky v Jánovom fitnescentre v obchodnom dome.

Prehľadali každý centimeter a to, čo našli, by odrovnalo celú armádu. „Vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie 41-ročnej osobe J. J. zo Spišskej Novej Vsi pre zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. V súčasnej dobe sa obvinený nachádza v Ústave na výkon väzby v Košiciach,“ uviedol Leško s tým, že mužovi hrozí 5 až 12 rokov za mrežami. Vzhľadom na to, že Ján má chemické vzdelanie, polícia pracuje s verziou, že látky upravoval a následne distribuoval.

Podozrivý aj svetoznámy kulturista

V utorok polícia zadržala aj ďalšieho podozrivého - majstra sveta v kulturistike Jaroslava Horvátha (46), ktorý v Košiciach vlastní fitnescentrum. „V utorok mal prísť, no nebol v posilňovni. Veríme, že sa všetko rýchlo vysvetlí, lebo sme sa dopočuli, že Jaro je už doma v Košiciach,“ povedal nám personál jeho posilňovne s tým, že policajti tieto priestory neprehľadávali.

Zaujímavé však je, že deň pred zadržaním údajne kolegom v práci povedal, že mu je Jána ľúto, no sú v tom zrejme veľmi veľké peniaze... A mal pravdu, pretože polícia hodnotu anabolík vyčíslila na vyše 130-tisíc eur. Medzičasom už Horvátha polícia prepustila. „V akom procesnom postavení bude, záleží od výsledkov ďalších procesných úkonov,“ uviedla Jana Mésarová hovorkyňa košickej polície.

Policajti zaistili

120 druhov liečiv a farmaceutík

526 škatuliek liekov

viac ako 57 000 tabliet

takmer 1 280 ampuliek

hodnota anabolík je vyše 134 913 €

Prečo to trvalo dva roky?

Milan Čížek, bývalý reprezentačný tréner kulturistiky

Síce sme sa už dlhšie nevideli, ale neverím, že v tom má prsty. Netuším, ako sa do policajnej akcie, ktorá podľa mňa prichádza poriadne neskoro, zaplietol. Od 1. januára 2016 sa podobný záťah očakával. Nič sa ale nedialo, pritom sa vie, že na Slovensku prekvitá obchod so zakázanými látkami. Na to, aby bol niekto kulturista, musí mať aj iné danosti. Ale treba povedať, že tieto látky užívajú nielen športovci, ktorých cieľom je dosiahnutie svalovej hmoty. Pomáha to intenzívnejšie trénovať. Bez nich nezvládnu 35 tréningových jednotiek mesačne. S nimi aj o 10 viac.

Anaboliká spôsobujú absťáky

Miroslav Motyčík, prezident Slovenskej antidopingovej akadémie

Trestný zákon ustanovuje zoznam látok, ktoré majú anabolický alebo iný hormonálny účinok a sú zneužívané nielen vo vrcholovom športe. V organizovanom športe je ich užívanie predmetom antidopingovej regulácie, je kontrolované a podlieha športovo-technickým trestom v rozsahu 4 až viac rokov zákazu športovej činnosti. Tento doping môže spôsobiť krátkodobé aj trvalé poškodenie zdravia. Najmä anaboliká môžu spôsobiť vznik abstinenčných príznakov vo forme drogovej závislosti.

Horváthove úspechy

Amatérske

1999 Bratislava : 1. miesto a absolútny víťaz)

1997 Praha: 1. miesto

1996 Jordánsko: 2. miesto

Profesionálne

2011 Olympia: 4. miesto

2010 Olympia: 6. miesto

2005 GP Australia 6. miesto

2004 Toronto Pro: 3. miesto

2004 GP Hungary: 3. miesto