Tragická smrť Jozefa († 47), ktorý sa utopil v Holandsku: Zachraňoval iných, seba nedokázal

Ako dobrovoľný hasič by za druhých položil aj život. Sebe však pomôcť nedokázal. Jozef († 47) doplatil na to, že sedel na zadnom sedadle auta, ktoré spadlo do jazera v areáli zábavného parku Duinrell v Holandsku spoločne s ďalším kamarátom Petrom († 36). Obaja Slováci sa utopili.