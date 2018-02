Peter Cmorik sa s priateľkou chystá na príchod dvojičiek: Tehotenstvo jej dáva zabrať

Už onedlho sa stane otcom, a to hneď dvojnásobným! Speváka Petra Cmorika (37) o dva mesiace čaká celkom nová skúsenosť - jeho priateľka, huslistka Daniela Lovlin (29), nosí pod srdcom dvojičky.

My sme šťastnú dvojicu exkluzívne nafotili a zistili, ako sa na príchod bábätiek obaja pripravujú a aké mená pre ne vybrali.

Dvojica zažíva vzrušujúce obdobie. „Som v siedmom mesiaci a už mám čo nosiť. Priznávam, že mi to dáva zabrať, ale potom cítim ich pohyby a zrazu je všetko v poriadku,“ opisuje priateľka speváka, ktorá sa o pár týždňov stane dvojnásobnou maminou. To, že sa na svet chystajú dvojičky, oboch partnerov poriadne prekvapilo. „Ale okamžite sme to zobrali ako dar a viac sme nad tým nepremýšľali. Len som mala obavy, či ja - vcelku malá žena, dokážem vynosiť dve detičky. Teraz vidím, čo všetko dokáže ženské telo a s pokorou sa teším, že je všetko v poriadku.“

Podobné pocity mal aj spevák. „Keď mi Daniela oznámila, že je tehotná, mal som zimomriavky, je to veľký pocit vzrušenia a nadšenia. To, že to budú dvojičky, bol veľký moment prekvapenia, niečo, čo sme vôbec nečakali, neuveriteľná vec. Usmieval som sa ako slniečko a krútil hlavou, fakt nečakaná radosť.“ Dvojčatá sa už v rodine Daniely vys­kytli, dokonca dvakrát. „Nikdy predtým sme si to neuvedomovali, až keď sme začali pátrať,“ spomína spevák.