Mala štartovať s výhodnou jednotkou, teraz je všetko inak: Čo na to Petra Vlhová?

Netají sklamanie a rozčarovanie. Petra Vlhová (22) bola pripravená odštartovať olympijský slalom s číslom 1, ale napokon to nevyšlo.

Petra Vlhová sa mala na štart postaviť s najvýhodnejším číslom a tesne pred začiatkom si ešte bola istá, že slalom bude.

"Fúkalo, ale ja si myslím, že to mohli pustiť. Dala som si ešte jednu jazdu, aby som sa rozhýbala a myslím si, že nefúkalo až tak, aby sa nedalo pretekať. Na druhej strane kompetentní vedia, čo robia a rozhodli sa to preložiť. Verím, že vo štvrtok a v piatok už bude dobre," uviedla aktuálne druhá najlepšia svetová slalomárka.

Vo štvrtok ju čaká obrovský slalom a v piatok slalom. "Po tej úvodnej voľnej jazde som si bola stopercentne istá, že sa slalom pôjde. Do štartu chýbala pol hodinka, no napokon to zrušili. Preto som bola zo začiatku nahnevaná, ale už som v pohode. Každá z nás sa s tým musí vyrovnať po svojom," zareagovala Petra Vlhová.

Utorkový večerný žreb prisúdil otváranie pretekov slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej. Veronika Velez-Zuzulová dostala v druhej skupine elitnej pätnástky druhé najvýhodnejšie štartové číslo 9, tretia sa mala vydať na trať top-favoritka Mikaela Shiffrinová z USA. Žreb sa teraz uskutoční znovu.