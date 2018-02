Spevák Cmorik sa onedlho stane otcom: Jeden z jeho synov po ňom zdedí významnú vec!

Mená už majú! Spevák Peter Cmorik (37) a jeho priateľka, známa huslistka Daniela Tomášová (28), sa koncom apríla stanú dvojnásobnými rodičmi.

Dvojica, ktorej vzťah sa prevalil len minulý rok vo februári, pri výbere mien neexperimentovala. „Jeden chlapček bude Štefan, to som vybral ja a druhý by sa mal volať po otcovi, teda Peter, tak rozhodla Danielka,“ povedal v jojkárskom magazíne Top Star budúci otecko. Na svete budú čo nevidieť existovať dvaja Petrovia so známym priezviskom. „Našťastie je zatiaľ všetko v poriadku, deti rastú a Danielka sa tiež cíti dobre,“ priznal nedávno Novému Času spevák s tým, že potomkov plánovali. „Veď o tom to je, aby sme boli rodina so všetkým, čo k tomu patrí,“ dodal.