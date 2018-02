Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Surový si vydýchol: Konečne!

Po týždňovom pobyte v dejisku ZOH 2018 sa dočkajú. Hokejisti Slovenska dnes o 13.10 hod. SEČ nastúpia na svoj otvárací duel turnaja. Ich súperom bude najväčší ašpirant na zlato z Ruska, ktorého favorizuje aj kapitán Tomáš Surový (36).

Čo prežívate tesne pred štartom turnaja?

Všetci sa už na to tešíme. Musíme byť na sto percent pripravení o to viac, že hneď na úvod nás čaká topfavorit na celkový olympijský triumf.

V dejisku je väčšina tímu už týždeň. Nebolo vám už dlho?

Samozrejme. Je dobré, že sa konečne začne hrať. Veď preto sme sem cestovali, od začiatku musíme ísť naplno.

Väčšina tímov ešte stihla odohrať v Kórejskej republike prípravné zápasy, no Slovensko nie. Bude to výhoda súperov?

Určite je lepšie, keď je človek rozohraný. Bohužiaľ, my sme boli v takej situácii, že sa nám prípravný zápas nepodarilo zorganizovať. Už sa však na to nepozeráme.

Ako vnímate tím Ruska, ktorý má až 15 borcov z SKA Petrohrad?

Každému je jasné, že papierovo majú najsilnejší káder. Kvalita tam je obrovská, o tom sa ani nemusíme baviť. My však na to nemôžeme brať ohľady, veriť si, a ako som povedal, hlavne sa musíme dobre pripraviť, čo robíme od prvého zrazu pred olympiádou.

V pondelok vybojovala Anastasia Kuzminová prvú medailu pre Slovensko. Nabudilo to aj vás?

Bohužiaľ, v priamom prenose sme to nevideli, pretože v tom čase sme mali tréning, ale je to obrovský úspech a za celý tím jej srdečne blahoželám. Tešíme sa z medaily spoločne s ňou, klobúk dolu pred tým, čo všetko už v kariére dokázala.

Čo poviete z pozície kapitána v kabíne pred odchodom na ľad?

Nebudem si nič pripravovať a ani to nie je len o mne, keďže v tíme sme viacerí, ktorí majú čo pred otvorením turnaja povedať. Určite tam nejaké povzbudivé vety padnú. Máme dobrý mix skúsených hráčov s mladými a najdôležitejšie bude, aby sme šliapali ako tím.

Do bránky Konrád

Hoci brankárskou jednotkou tímu Slovenska je Ján Laco, na úvod staví tréner Craig Ramsay na Branislava Konráda. „Na ZOH som prišiel s cieľom chytať, takže sa teším, hoci viem, že to bude ťažké. Musíme byť dôslední v obrane a potom uvidíme. Začínať proti takému jasnému favoritovi je možno lepšie ako proti slabšiemu tímu, takže by to mohla byť naša výhoda,“ uviedol gólman HC Olomouc.

Tréner Craig Ramsay odmietol vopred oznámiť zostavu na dnešný zápas. Je však jasné, že len z tribúny si ho pozrie dvojica Matúš Sukeľ, Marek Hovorka a otázny je aj štart obrancu Juraja Mikuša, ktorý včera pre ľahšie ochorenie netrénoval.

Predpokladaná zostava SR:

Konrád (Laco) - Starosta, Čajkovský, Graňák, Valach, Ďaloga, Čerešňák, Baranka, Mikuš - Nagy, Surový, Kudrna - Bakoš, Bubela, Haščák, Ölvecký, Krištof, Paulovič, Cingel, Marcinko, Lamper