Sviatok sv. Valentína bude tento rok výnimočný: Také niečo sa nestalo od 2. svetovej vojny

Čo si tohtoročného 14. februára dať? Čokoládu a šampanské, alebo sa radšej postiť? To je otázka, ktorú si mnohí kresťania budú musieť položiť v stredu, kedy sa oslavuje deň zamilovaných, teda svätého Valentína, a zároveň sa Popolcovou stredou začne obdobie pôstu.

Pred neľahkú voľbu sú stavaní prvýkrát od druhej svetovej vojny, podotýka agentúra Reuters. "Nemôžem sa dočkať stredy. Budem hovoriť všetkým:" Si milovaný a zomrieš, "povedal Christopher James, profesor na teologickom seminári Presbyteriánskej Dubuqueskej univerzity.

Kresťanské cirkvi vyzývajú svojich členov, aby počas 40-dňového pôstneho obdobia, ktoré trvá až do veľkonočnej nedele, prinášali rôzne obete, vrátane obmedzovania sa v jedle, rozjímanie a väčšej aktivite v charitatívnej oblasti.

Americké rímsko-katolícke diecézy, v ktorých žije veľa ľudí írskeho pôvodu, často udeľujú výnimku, keď sa pôst vylučujúci konzumáciu mäsa začína v deň svätého Patrika, patróna Írska, kedy je dovolená tradičná hovädzia sekaná s kapustou. Na svätého Patrika je tiež obvyklá zvýšená konzumácia alkoholu.

Žiadna taká výnimka ale nebola prijatá v roku 1945, kedy sa naposledy prekrývala Popolcová streda so svätým Valentínom. "Popolcová streda a Veľký piatok sú jediné dva dni v roku, kedy sa vyžaduje pôst a abstinencia," upozornil veriaci biskup Richard Malone v meste Buffalo v štáte New York. Nič podľa neho nebráni tým, ktorí sú zvyknutí oslavovať deň svätého Valentína, aby to urobili o deň skôr, teda v utorok.