Zosnulý rocker Johnny Hallyday († 74) spísal kontroverzný závet: Zúrivá reakcia jeho detí!

Dvaja z potomkov francúzskeho rockera Johnnyho Hallydaya, ktorý zomrel v decembri vo veku 74 rokov na rakovinu pľúc, spochybnili jeho závet, v ktorom všetko svoje imanie a autorské práva odkazuje svojej poslednej žene Laeticii.

Podľa právnikov žalujúcej strany je závet muža, ktorý po sebe zanechal viacero detí z rôznych vzťahov, v rozpore s francúzskym právom. Podľa francúzskych médií sa proti závetu postavila Laura Smet, Hallydayova dcéra z jeho tretieho manželstva, a David Hallyday (Smet), ktorý pochádza z jeho prvého manželského vzťahu.

"Laura Smet s úžasom a bolesťou objavila vôľu svojho otca Johnnyho Hallydaya, podľa ktorého celé jeho dedičstvo a všetky jeho umelecké práva budú prenesené výlučne na jeho manželku Laeticiu na základe kalifornského zákona," uviedli právni zástupcovia Smetovej vo vyhlásení. Ak by závet nespochybnila, nemala by podľa nich vôbec nič na pamiatku, či by išlo len o gitaru, či motorku, alebo pieseň, ktorú venoval práve jej.

"Dala by som prednosť, aby to zostalo v rodine, ale rozhodla som sa bojovať," napísala Laura Smet symbolicky v liste svojmu zosnulému otcovi. Vdova Laeticia podľa agentúry AFP prejavila už znechutenie nad tým, že sa do veci vložili s plnou váhou médiá. Dodala, že bude naďalej venovať svoje úsilie o zachovanie práce a pamiatky svojho manžela.

Umelec, vlastným menom Jean-Philippe Smet, označovaný za francúzskeho Elvisa Presleyho, sa preslávil ako interpret rockovej a popovej hudby v celom frankofónnom svete. Počas kariéry trvajúcej 57 rokov vydal spevák 100 miliónov nahrávok, často notoricky známych coververzií amerických hitov s francúzskym textom. Na jeho koncerty chodili pravidelne desaťtisíce ľudí.