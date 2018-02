VIDEO z Malaciek, ktoré sa stalo hitom: Budete úplne domotaní, veď ten krkavec šteká ako pes!

Zúfalo hľadal svojho majiteľa. Fešný krkavec Krko niekoľko dní pobehoval po sídlisku v Holíči (okr. Skalica) a pútal pozornosť tým, že štekal ako pes.

Ľudia ho prikrmovali a tešili sa z neho. Až na jedného, ktorý na neho pustil psa. Krko skončil so zraneniami u ochranárov v Malackách. Aký bude jeho ďalší osud?

Ľudia si Krka obľúbili. „Najskôr sme si mysleli, že to šteká pes. Keď sme sa ale viackrát pozreli, odkiaľ to ide, zbadali sme, že šteká krkavec. Znelo to, akoby prosil o pomoc,“ prezradila Michaela, ktorá tiež dávala Krkovi jesť. Ona a jej susedia sa snažili nájsť operencovho majiteľa, žiaľ, neúspešne. Namiesto toho sa stalo niečo, čo všetkým vyrazilo dych.

„Muž pustil na Krka svojho pitbula. Zúrivý pes ho zachytil a spôsobil mu poranenia. Okamžite sme volali ochranárov z Malaciek a našťastie sa nám podarilo Krka odchytiť,“ vraví Michaela. Veterinár zistil, že má pomliaždeniny na krídlach a na strane, kde ho zachytil pes. „Nevedel lietať, no už sa zotavuje,“ prezradil Rudolf Jureček zo Štátnej ochrany prírody. Keď bude zdravý, mali by ho vypustiť do prírody a ak to nezvládne, tak ho prevezú do bojnickej zoologickej záhrady.

KRKAVEC ČIERNY

Dĺžka života v prírode: 10 - 15 rokov

Rozpätie krídiel: 100 - 150 cm

Hmotnosť: 0,69 - 2 kg

Dĺžka: 56 - 78 cm