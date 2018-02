Obec Pečeňady má pod zemou jedinečný poklad: Unikát, aký nájdete iba na Slovensku a vo Francúzsku!

Majú poklad, ktorý im môžu závidieť i vo svete.

Obec Pečeňady (okr. Piešťany) obsadí už o niekoľko mesiacov vrtná súprava, ktorá z hĺbky 2 500 metrov z geotermálneho vrtu vyvŕta podľa odborníka vodu, ktorá sa pre množstvo minerálnych látok a plynov zaraďuje medzi najcennejšie minerálne vody Európy. Obec preto chystá výstavbu termálneho kúpaliska a okrem kúpania plánuje vodu využiť aj na kúrenie.

Už v budúcom roku by sa mal začať stavať Vodný svet, kde budú tri bazény vírivka i príslušenstvo. Nové termálne kúpalisko sa však bude môcť pochváliť výnimočnou termálnou vodou, so zložením, ktoré sa nachádza len vo francúzskom Vichy. „Tento typ minerálnej liečivej vody je jedinečný v celej Európe,“ povedal znalec z oblasti balneoterapie a liečebnej rehabilitácie Daniel Doležal a dodal: „Táto voda má liečivé účinky.“

Starosta obce nechce zatiaľ konkretizovať sumu, no mala by byť okolo 2,5 milióna eur. „My peniaze na Vodný svet máme. Vieme si to sami zafinancovať, keďže nie je žiadnym tajomstvom, že obec dostáva peniaze za pozemky, kde sú elektrárne Jaslovských Bohuníc,“ vysvetlil starosta Ladislav Boháčik, ktorý plánuje vodu, ktorá bude mať 72 stupňov, využiť aj na kúrenie. „Potom nebudeme potrebovať plyn,“ povedal Boháčik. Nie všetci obyvatelia sú z plánov nadšení, niktorí podpisujú petíciu. Starosta predpokladá, že petičný výbor neposkytol ľuďom informácie o jedinečných parametroch geotermálnej vody.