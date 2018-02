Skvelá noc Tomáša Tatara v NHL: Strelil dva góly a v predĺžení rozhodol zápas

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na pondelok v zámorskej NHL dvoma gólmi podieľal na výhre Detroitu vo Washingtone 5:4 po predĺžení.

Na konci druhej tretiny zvýšil na priebežných 4:1 pre Red Wings, Capitals sa však podarilo vyrovnať a dostať zápas do predĺženia. V jeho tretej minúte Tatar svojím druhým presným zásahom v zápase rozhodol o triumfe hostí.

Detroit predtým prehral tri duely po sebe. V predošlom premárnil náskok 5:2 a napokon podľahol domácemu New Yorku Islanders 6:7 po predĺžení. Aj proti Washingtonu "červené krídla" stratili trojgólový náskok, no dokázali sa vzchopiť a v extračase vydreli druhý bod.

"Bolo to ťažké. Mal som obavy, že to bude rovnaký príbeh ako proti Islanders. Nechceli sme, aby sa to opakovalo. Po tom stretnutí som sa cítil veľmi zle. Ak by sme takto stratili aj druhý zápas po sebe, bolo by to mizerné," citovala Tatara agentúra AP. Slovenský útočník ukončil osobné osemzápasové gólové suchoty, zaznamenal góly s poradovými číslami 13 a 14 v sezóne.

Úradujúci šampión Pittsburgh zvíťazil na ľade St. Louis 4:1. Dvoma gólmi k tomu prispel kapitán Sidney Crosby, jeho úvodný zásah bol jeho jubilejný štvorstý v NHL. Elitný kanadský center sa stal len tretím hráčom so 400 presnými zásahmi v drese Penguins. Iba 95 hráčov v histórii dokázalo počas svojej kariéry nastrieľať 400 a viac gólov, z aktívnych profiligových hokejistov dosiahli okrem Crosbyho túto métu len ďalší piati - Alexander Ovečkin (591), Patrick Marleau (526), Marián Hossa (525), Rick Nash (433) a Marián Gáborík (403).

Winnipeg podľahol doma New Yorku Rangers 1:3, do zostavy Jets sa nezmestil slovenský útočník Marko Daňo.

Hráči New Yorku Islanders prehrali na domácom ľade s Calgary 2:3. V domácej bránke odchytal celý zápas Slovák Jaroslav Halák, inkasoval tri góly z 42 striel.



Výsledky:

St. Louis - Pittsburgh 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Góly: 24. Brodziak (Thorburn, Upshall) - 24. Crosby (Sheary), 42. Rust, 52. Sheahan (Simon), 58. Crosby (Simon, Rust).

Washington - Detroit 4:5 pp (1:1, 0:3, 3:0 - 0:1)

Góly: 5. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 43. Connolly (Beagle, Smith-Pelly), 55. Orlov (Smith-Pelly, Beagle), 60. Bäckström (Carlson, Ovečkin) - 14. Abdelkader (Nielsen), 37. Glendening (Helm, Nielsen), 38. Mantha (Zetterberg, Jensen), 40. Tatar (D. Larkin), 63. Tatar (D. Larkin).

Winnipeg - New York Rangers 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 2. Ehlers (Scheifele, Wheeler) - 19. Zuccarello, 57. Vesey (Skjei, Desharnais), 60. Grabner (K. Hayes).

Dallas - Vancouver 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Góly: 3. Boucher, 12. Virtanen, 14. Vanek (D. Sedin, H. Sedin), 25. Horvat (Boeser, Edler), 35. Boucher (D. Pouliot, Virtanen), 48. Gudbranson (Archibald, B. Sutter).

Buffalo - Colorado 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Góly: 8. B. Pouliot (R. O'Reilly), 34. C. Nelson (R. O'Reilly, Falk), 53. R. O'Reilly (Okposo, Ristolainen), 58. E. Kane - 1. Kerfoot (C. Wilson, Zadorov), 10. Nieto, 22. C. Wilson (Landeskog), 44. Jost (Barrie, Rantanen), 48. G. Bourque (A. Lindholm).

New Jersey - Boston 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Góly: 17. M. Wood (B. Coleman), 21. Hall (Hischier), 32. Palmieri (Hall, Vatanen) - 14. Krug, 20. Schaller, 23. Krug (Spooner, Bergeron), 52. McQuaid (Riley Nash), 60. Bergeron (Marchand, Backes).

New York Islanders - Calgary 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Góly: 4. Cizikas, 23. Beauvillier (Barzal, Leddy) - 31. Jankowski (S. Bennett, J. Gaudreau), 50. M. Tkachuk (Frolík, Kulak), 59. M. Tkachuk (Hamonic, Frolík).

Anaheim - San Jose 2:3 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 3. O. Kaše (Henrique, N. Ritchie), 47. Fowler (O. Kaše, N. Ritchie) - 51. Couture (Hertl, Vlasic), 60. Meier (Couture, Burns), rozhod. sam. nájazd: Pavelski.

Vegas - Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 12. McNabb (R. Smith, W. Karlsson) - 18. Couturier (Konecny, Giroux), 38. MacDonald (Couturier, Konecny), 40. Giroux (Couturier, Provorov), 58. Gudas.