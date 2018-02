Pri leteckej tragédii zomrelo 71 ľudí: Nové informácie o stroji, ktorý sa zrútil v Rusku

Ruské dopravné lietadlo typu Antonov An-148, ktoré sa zrútilo v nedeľu krátko po štarte z Moskvy, vyrobilo Voronežské združenie leteckého priemyslu (VASO) v roku 2010.

Pre agentúru TASS to uviedla predmetná spoločnosť, ktorá prisľúbila všetku dostupnú pomoc pri vyšetrovaní. "Správy o havárii lietadla nás zarmútili. Toto lietadlo An-148 s registračným číslom 61704 bolo vyrobené vo VASO v roku 2010 a ešte v tom istom roku bolo zaradené do služby aerolínií Rossija," uvádza sa v tlačovom vyhlásení VASO. Výrobca dodal, že zriadi špeciálnu komisiu na vyšetrovanie príčin a okolností tejto tragédie.

Podľa webového portálu Russianplanes.net lietadlo uskutočnilo svoj prvý regulárny let v júni 2010. V auguste 2011 vytvorilo rekord letového času pre stroje An-148 s hodnotou 400 hodín a 45 minút. Vývoj Antonova An-148 sa začal v 90. rokoch a prvý let prototypu sa uskutočnil v decembri 2004. Lietadlo zavŕšilo svoj certifikačný proces vo februári 2007. An-148 má dolet 2100-4400 kilometrov a je schopné poňať 68-85 pasažierov, v závislosti od jeho variantov. Cena jedného kusu sa pohybuje od 24 do 30 miliónov dolárov.

Lietadlo prevádzkujúho ruské spoločnosti Rossija a Saratovské aerolínie, ukrajinské spoločnosti Ukrajina a Ukraine International Airlines (UIA), ako aj kubánska spoločnosť Cubana či severokórejská Air Koryo. Saratovské aerolínie, ktoré prevádzkovali havarovaný antonov, vznikli v roku 1931 ako súčasť Aeroflotu, v súčasnej podobe existujú od roku 1994. Istý čas vystupovali aj pod názvom Saravia. Spoločnosť poskytuje vnútroštátne i medzinárodné lety do celkovo 28 destinácií. Svoje strediská má v mestách Saratov a Krasnojarsk.

Nedeľňajší tragický let 703 smeroval z moskovského letiska Domodedovo do mesta Orsk v Orenburskej oblasti na juhu európskej časti Ruska. Lietadlo vzlietlo o 14.21 h miestneho času (12.21 h SEČ), kontakt kokpitu s dispečermi sa stratil o niekoľko minút neskôr. Na palube sa nachádzalo 65 pasažierov a šesťčlenná posádka. Trosky lietadla sa našli neďaleko dediny Stepanovskoje v okrese Ramenskij, informuje agentúra TASS. Ruský minister dopravy Maxim Sokolov podľa agentúra AP potvrdil, že tragédiu neprežil nikto z cestujúcich ani členov posádky.