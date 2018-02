Debut ako z ríše snov: Dúbravka a jeho Newcastle zdolali ManU!

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa teší z víťaznej premiéry.

Jeho Newcastle United zdolal v nedeľu v stretnutí 27. kola najvyššej súťaže Manchester United 1:0.

Dúbravka nemal vo vyrovnanej prvej polhodine veľa práce, no v 36. minúte naplno vyskúšal jeho reflexy Anthony Martial. Francúz sa dostal za obranu Newcastlu a ocitol sa zoči-voči slovenskému gólmanovi, ktorý jeho strelu vyrazil nohou na roh. Obrovskú šancu zahodil v 57. minúte Alexis Sanchez, ktorému poslal Romelu Lukaku presnú prihrávku za obranu. Čiľan si poradil aj s Dúbravkom, ale jeho čakanie so strelou vrátilo do hry obrancov domácich, ktorí stihli zablokovať jeho pokus.

V 65. minúte rozjasal domácich priaznivcov v St. James' Parku Matt Ritchie, ktorý bez problémov poslal za chrbát Davida de Geu center zrazený obrancom Chrisom Smallingom. "Straky" sa stiahli do defenzívy, na ktorú "červení diabli" nenašli do konca duelu recept.

Slovenský gólman prišiel do Anglicka v posledný deň prestupového obdobia zo Sparty Praha. Newcastle si ho od "rudých" požičalo na hosťovanie do konca sezóny za 50 miliónov českých korún (2 mil. eur). V lete si však môže na reprezentanta uplatniť opciu, v tom prípade pošle do Prahy ďalších 100 miliónov (4 mil. eur). Dúbravka sa stal 16. Slovákom so štartom v najvyššej anglickej súťaži.