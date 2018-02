Najhorší valentínsky darček? Pri pohľade na tú vec budete plakať od smiechu!

Írsky obchod s domácimi potrebami tvrdí, že má to, po čom ženy túžia na Valentína.

Pracovníci obchodu Watson Home Hire and Hardware si však myslia, že tým, po čom ženy skutočne túžia na Valentína, je obyčajný mop! To by mnohé dámy veru nepotešilo.

Fotku svojho „mimoriadneho výberu“ zverejnili na Facebooku len pred niekoľkými dňami s popisom: „Nápady na valentínske darčeky. Rozmaznajte tento rok svoju Valentínku s darčekom z nášho prvotriedneho výberu. Zabudnite na kvety a čokolády...dajte im, čo skutočne chcú. Tento rok buďte dobrodružní.“

V ich prvotriednom výbere sa však nachádzal iba staromódny drevený mop a jeho modernejšie verzie. Mnohých ľudí to pobavilo a neváhali poznamenať, že