Prezident Kiska sa plesol po vrecku: Palác vynovil za 660 000 €

Plesli sa po vrecku. Jedna z dominánt hlavného mesta sa po rokoch dočkala väčšej rekonštrukcie. Prezidentský palác, v ktorom sídli Andrej Kiska (55), je od tohto roka vynovený za vyše 600 000 eur. Čo všetko sa dočkalo rapídnych zmien?

Prezidentská kancelária sa rozhodla investovať do miest, kde dochádza k prijatiam zahraničných štátnikov - teda najmä pred Grasalkovičovým palácom. Dlažba mala viac ako 25 rokov a jej stav bol nevyhovujúci. Do prác okolo nej investovali takmer 90 000 €.

Okrem toho sa pustili do ešte nákladnejšieho projektu a to kompletnej rekonštrukcie základov, čo stálo ďalších pol milióna eur. „V rámci obnovy predného nádvoria boli vykonané komplexná kanalizácia vrátane šácht, výmena vodovodných potrubí, telefónna sieť, štruktúrovaná kabeláž, výmena rozvádzača vrátane elektrických rozvodov a položených 2 000 m² dlažby z prírodnej mrákotinskej žuly,“ povedal hovorca Roman Krpelan. Pripomína, že všetko to bolo pod dozorom a so súhlasom Pamiatkového úradu SR a prezident do rekonštrukcie nijako nezasahoval, keďže zodpovednosť za palác má kancelár. Ani to však nemusí byť koniec opravám. „Do budúcnosti je Kancelária prezidenta SR v zmysle zákona povinná dbať na ochranu historickej pamiatky a vykoná nevyhnutné opravy z rozpočtu,“ dodal Krpelan.

Čo všetko zrekonštruovali

Obnova predného nádvoria - 485 280 €

Digitalizácia budovy - 19 617 €

Obnova dlažby predného nádvoria - 89 777 €

Koberce do paláca - 12 720 €

Osadenie a ošetrenie rastlín - 3 000 €

Sála Terrena - montáž kruhového svietidla a interiérový nábytok - 55 500 €

SPOLU: 665 894 €