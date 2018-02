Veselý pohreb Indiána († 53) zo šou Farmár hľadá ženu: Do neba na konskom sedle!

Milovníka koní a účastníka šou Farmár hľadá ženu Jana Pokorného († 53) v piatok odprevadili na posledný odpočinok.

Rodina, priatelia a zástup žien sa so známou televíznou postavičkou, ktorá si siahla na svoj život pred 18 dňami, rozlúčili netradičným spôsobom v pardubickom krematóriu. Nechýbalo pri tom ani konské sedlo!

Farmára Jana Pokorného († 53) alias Indiána dohnala láska k alkoholu a veľké dlhy k samovražde obesením.

Smutný osud svojráznej ikony reality show sa dotkol jeho rodiny a známych, ktorí sa však na poslednú rozlúčku vybrali v dobrej nálade. Piatkový pohreb v pardubickom krematóriu tak označili za veselý. „Vôbec to nebol bežný pohreb. Napodiv nebol vôbec smutný. Myslím, že to bolo presne také, ako by sa mu to páčilo,“ povedala webu Blesk.cz manželka bratranca zosnulého.

Pozostalí a kamaráti do stráženej obradnej siene priniesli množstvo osobných vecí Indiána.A keďže bol veľký fajčiar, nechýbali ani cigarety. Jeden z účastníkov pohrebu dokonca niesol kovbojské topánky, z ktorých ešte trčala slama. Pokorného dcéra niesla otcovo konské sedlo. Ďalší zase dorazili na poslednú rozlúčku s dreveným stolčekom.