Slovenskí hokejisti sú stále bez kapitána: Toto sú kandidáti na „céčko“

Dôležitú otázku ešte nevyriešili. Hoci sú hokejisti Slovenska v dejisku ZOH 2018 už od stredy, stále nepoznajú meno svojho kapitána.

Generálny manažér Miroslav Šatan (43) s trénerom Craigom Ramsaym (66) ho v kabíne oznámia zrejme až tesne pred úvodným zápasom proti Rusku, ktorý sa hrá v stredu.

Miroslav Šatan ešte pred odchodom na ZOH povedal, že kapitána si nebude voliť kabína, ale vyberie ho on s trénerom. Podľa najnovších informácií to urobia až v utorok, deň pred prvým duelom na turnaji. Hlavné slovo v kabíne zatiaľ majú starší hráči a jednému z nich by malo na dres pribudnúť céčko. „V tíme je viac lídrov,“ povedal Ladislav Nagy.

„Či už ja, Tomáš Surový, Ivan Baranka či Domino Graňák. Hlavne však musíme bojovať kolektívne,“ dodal Nagy. Svoj typ na kapitána nám prezradil aj Dominik Graňák: „Ja v tejto pozícii vidím najjasnejšie Tomáša Surového. Keďže sme však ešte nehrali ani v príprave spoločné zápasy a riešili sme skôr organizačné a technické veci, kapitán ani nebol potrebný.“

Včera už trénoval aj doliečený Matej Paulovič a „hecovačky“ hlavného trénera Craiga Ramsayho počas intenzívnych nácvikov tradične hráčom prekladal asistent Vladimír Országh. „Aj keď cítite, že to už nejde, musíte urobiť všetko, aby ste šli stále naplno!“ bol hlavný motív kanadského kouča.