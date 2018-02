Mimoriadne kruté praktiky: Cristian a Sebastian znásilňovali ženy, otrasné, čo urobili, aby ich to bolelo viac!

Cristian a Sebastian Sandulache z Rumunska sa dopustili ohavných činov, ich rozsah vás však naozaj zarazí.

Dvojica aktuálne čelí obvineniam z obchodovania s bielym mäsom a taktiež znásilňovania. Dlhodobo takto pôsobili v Španielsku, kde ich teraz aj čaká súd, píše denník The Sun.

Ich nechutné počínanie však pri tomto nekončí. Muži si do penisov dali voperovať kovové guľky - implantáty - a to všetko preto, aby ich obete znásilnenie ešte viac bolelo. Ich násilné správanie vyústilo dokonca v útoku na jednu z prostitútok, ktoré pre nich pracovali. Keď nezarobila dostatočné množstvo peňazí, jeden z bratov sa ohromne vytočil a japonským mečom jej začal sekať do ruky.

Nechutné veci, ktorými sa vyhrážal ženám, obsahovali vyhrážky ako "Znásilním ti tvoju malú sestričku, zabijem ti starú mamu," a podobne. Súd s dvoma násilníkmi stále prebieha.