Americká sonda poslala fotky zo vzdialenosti 6,12 miliardy kilometrov od Zeme: Toto cvakla!

Americká sonda New Horizons, ktorá pred tromi rokmi preletela v tesnej blízkosti okolo trpasličej planéty Pluto, teraz poslala riadiacemu stredisku fotografie zhotovené z rekordnej vzdialenosti 6,12 miliardy kilometrov od Zeme.

Na svojom webe o tom informovala americká vesmírna agentúra NASA, ktorej sonda patrí. New Horizons tak prekonala doterajší rekord vytvorený iným aparátom NASA, sondou Voyager 1. Tá v roku 1990 poslala snímku Zeme zo vzdialenosti 6,06 miliardy kilometrov, ktorá sa stala známou pod názvom Pale Blue Dot (Bledomodrá bodka).

Rekordnú snímku, ktorá zachytáva hviezdokopu, zaobstarala New Horizons už v decembri. Potom svoj rekord už opäť prekonala ďalšími zábermi, na ktorých sú dva objekty z Kupierovho pásu. To je oblasť rozprestierajúca sa od obežnej dráhy Neptúnu (asi 30 astronomických jednotiek) až do vzdialenosti približne 55 astronomických jednotiek od Slnka.

Astronomická jednotka je jednotka vzdialenosti používaná v astronómii. Pôvodne bola definovaná ako stredná vzdialenosť Zeme od Slnka, teraz je jej dĺžka stanovená približne na 150 miliónov kilometrov (presne 149,597.870,7 kilometra).