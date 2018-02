Pomeje po vážnej operácii riskuje život: Zavariť mu môže aj najmenší bacil!

Zdravie si nestráži! Český herec Jiří Pomeje (53) len pred tromi týždňami absolvoval operáciu, pri ktorej mu odobrali hrtan aj hlasivky, a dnes si už veselo chodí po vonku. Pomeje by sa však mal šetriť, lebo momentálne je chrípková epidémia a aj najmenší bacil mu môže poriadne zavariť.

Herec, ktorému pred tromi týždňami odobrali pre rakovinu hrtana aj hlasivky, je už doma, kde sa dáva po náročnom zákroku do poriadku. V uliciach však v týchto dňoch panuje chrípková epidémia a oslabený herec by sa mal vyvarovať všetkých nákaz. „Hojenie stále trvá a Jirka nemôže nikde chytiť nijakú chrípku. To by nebolo dobré,“ zverila sa jeho žena českým médiám.

On však na rady lekárov zrejme nedbá, lebo pred dvoma dňami ho videli pri nákupe v supermarkete. V zdravotnej kondícii by sa mal určite udržiavať aj pre nastávajúcu operáciu, pri ktorej by mu mali vrátiť hlas. „S doktormi je dohodnutý na vložení umelej hlasivky, ktorá mu vytvorí prirodzený hlas,“ dodala jeho polovička Andrea.